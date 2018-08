El ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, aseguró ayer que los responsables del atentado contra el presidente Nicolás Maduro están plenamente identificados. Según el jerarca, se les ofrecieron 50 millones de dólares para acabar con la vida del mandatario. “La explicación es absolutamente ridícula. ¿Quién va a gastar tanto dinero en eso, habiendo millones de venezolanos que estarían dispuestos a hacerlo por mucho menos?”, se preguntó un dirigente de la oposición.

En efecto, luego de conocidas las declaraciones de Reverol, los partidos que integran la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) se vieron “desbordados” por miles y miles de voluntarios que se ofrecieron para asesinar a Maduro simplemente a cambio de artículos de primera necesidad como medicamentos, alimentos y productos de higiene. “Una persona a la que atendí personalmente me dijo que estaba dispuesta a llevar a cabo un atentado a cambio de una aspirina y un rollo de papel higiénico. También me dijo que no había que dárselo inmediatamente después del atentado, sino que podía esperar un par de meses”, explicó un integrante de la MUD.

El dirigente aclaró, sin embargo, que no todas las personas llamaron para reclamar algo a cambio de participar en un atentado. “Algunos nos ofrecían cosas para que los dejáramos participar. Una persona nos quiso dar las joyas de la abuela, otra ofreció una gallina. En fin, cosas así”, contó.