Teatros públicos. Hoy a las 19.00 Gabriel Calderón participará en un conversatorio en la sala Verdi

Previo al estreno de su obra If, festejan la mentira (que irá del 1º al 9 de setiembre), hoy a las 19.00 Gabriel Calderón realizará un conversatorio en la sala Verdi (Soriano 914) como parte de una serie de conferencias que viene organizando el teatro. En este caso, se reflexionará sobre qué sucede con el contenido artístico de los teatros públicos: Calderón adelantó a la diaria que hablará sobre los diversos relacionamientos que ha mantenido con los teatros públicos, que le han permitido “mejorar la creación” e internacionalizar su trabajo, algo que vivió, por ejemplo, con Ex, que revienten los actores (2012), en un comienzo de la mano del teatro público francés de Ivry-sur-Seine, y luego con el Teatro Nacional de Catalunya. “Ahora estoy haciendo esta nueva obra conjuntamente con la sala Verdi y voy a hablar de cómo los teatros públicos son o pueden ser factores fundamentales de colaboración con los artistas independientes”, dice, y agrega que se trata de una charla sobre procesos de colaboración entre un artista independiente y distintos modelos de entender lo público. Estos intercambios pueden abarcar coproducciones, comisiones de escritura de una nueva obra, programación de espectáculos y ciclos de autor y, según explica, recién a largo plazo incluye la posibilidad de ofrecer talleres y de participar en reflexiones que integran el debate de la institución.

En el caso de If..., además de coproducirla, hace más de un año que la sala Verdi se comprometió a acompañar al equipo en el proceso de creación, en la producción y en la reflexión que esto implica. “Si no la hiciera con ellos, esta obra hubiese sido mucho más difícil de gestarse de lo que ya es en un medio como el nuestro”, advierte el director.

Con un elenco integrado por Gloria Demassi, Dahiana Méndez, Carla Moscatelli, Giselle Motta y Gustavo Saffores, Calderón continuará avanzando en su pentalogía (antes estrenó Ex, que revienten los actores; Or, tal vez la vida sea ridícula [2010] y Uz, el pueblo [2005]), con la que intenta explorar la libertad de preguntarse, reír o llorar sobre los temas que nos son urgentes. Para eso, propone el cruce de elementos de ciencia ficción en escenas de la vida cotidiana para generar un quiebre en el devenir del relato. Así, If... será una obra en cinco partes: cada una cuenta con diferentes formas, lenguajes y estilos de actuación, y se unen por un núcleo central, que es la imposibilidad de enterrar a un abuelo.