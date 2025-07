» Homework (1997), de Hugo Fattoruso. Para mí es uno de los mejores discos de la música uruguaya. Conjuga “lo extraterrestre” y uruguayo de Hugo, puestos al servicio de la canción, donde el enamoramiento de las melodías con las letras se manifiesta de una forma única, original y altamente poética. Grabado completamente por él en un plan hogareño, transmite una atmósfera introspectiva y espiritual. Esa cercanía se siente en la calidez del sonido y en la libertad de las composiciones, lejos de las fórmulas comerciales. Muy recomendable para acercarse al maestro y conocer su lado más romántico, donde combina candombe, jazz, funk, milonga y la experimentación siempre, siempre... Así es Hugo.

» Canciones de tapa blanca y negra (2023), Sofía Álvez. Es para colocarse en un día de invierno. Un disco fundamentalmente acústico, intimista y bastante melancólico. Ella, su guitarra y ritmos que la acompañan con mucho swing. Las letras son exquisitas y su poesía, sincera. Una de las artistas mujeres de la nueva generación que hace honor al legado de la canción montevideana. Yo escucho entre líneas al Príncipe, a Mateo y a Estela Magnone, pero eso es muy subjetivo. Lo cierto es que, para mí, suena muy montevideana.

» Acabou chorare (1972), de Novos Baianos. Es un disco clásico de la música popular brasileña. Es solar, relajado, hippie, lúdico y muy baiano. Tiene la vibra de un encuentro de amigos (Paulinho Boca de Cantor, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Baby Consuelo y Luiz Galvão) que se juntan a tocar y, en el cope de la improvisación, surge la conversa musical. Pero, ojo: son y fueron tremendos músicos, discípulos de João Gilberto. Apto para todo público e ideal para escuchar un domingo en familia mientras se cocina. Estribillos que se repiten, pero que nunca están de más, te colocan en un estado posmantra. ¡Filosofía popular al servicio de la música! Verdades como las desplegadas en los versos: “Porque não viver neste mundo? Se não há outro mundo”, cantadas desde la alegría de celebrar la vida, o “abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer”. Altamente recomendable para levantar el ánimo con sabiduría, sin pasarse de rosca.

Foto: Violeta Apostolova

» Anónimo (2025), de Juana Aguirre. Salió este año y no he podido parar de escucharlo. Hay algo en la creación de atmósferas sonoras que me parece muy magnético. Esto de la mezcla de su voz, los instrumentos y la evidente intervención de recursos digitales que, además de aportar texturas, multiplica y expande los planos. “Las espinas” y “Lo divino” son los temas que por días escuché en loop.

» Lechiguanas (2017), de Dani Umpi. Es un disco que tiene temazos. Dani Umpi tiene una forma hermosa de escribir. Me pasa que lo escucho y puedo ver la canción en escenas. Por otro lado, la forma de estructurarlas siempre me sorprende y me engancha. Todas sus canciones me gustan, pero “La yuta” y “Tebas” son mis preferidas.

» Canciones en mí (2025), de PabloPablo. Salió hace un par de meses. Full corazón roto experience (esto es una recomendación y una advertencia al mismo tiempo). Conocí a este cantautor por un amigo rosarino que en 2023 me pasó su primer disco, que también se llama así, PabloPablo (2022). En aquel momento me gustaron un montonazo su voz y algunos de los recursos que usaba en las canciones. Este último disco me encantó. Voto por “De vez en cuando” y “De ti” en el rubro canciones que más escuché (¿quién le preguntó?, ¡qué le pasaba!).

Foto: Camilo dos Santos

» All Things Must Pass (1970), de George Harrison. Toda su llevada a pleno con la melancolía de invierno; me gusta todo: las guitarras, las melodías, pero “Isn’t It a Pity” es una canción que me mata, desde la letra y la cadencia. Siempre vuelvo a los Beatles y a sus discos solistas, que son un fuego.

» Mahashmashana (2024), de Father John Misty. Tiene un sonido hermoso, lleno de texturas, con tremendas melodías, y no paro de pensar en cómo llegar a grabar un disco así.

» Milonga de Quirón (2025), de Garo Arakelian. Un trabajo gigante, con su lírica y su impronta. La canción que más me copó del disco es “Expreso”, un pop montevideano tan familiar y a la vez tan impredecible que se queda sonando en la cabeza.