Ocho mujeres músicas son las que conforman la orquesta Las Señoras, que despliega un variado repertorio de compositoras latinoamericanas que empieza por el tango, sigue con valses y milonga, pero no termina ahí: también tienen composiciones propias y versiones a su estilo de canciones que a priori no se acercan a esos géneros. Todo esto lo podrán apreciar quienes vayan este sábado a la presentación de la orquesta en el Centro Cultural Florencio Sánchez, desde las 19.30.

La actriz y cantante Paola Larrama, una de las vocalistas de la orquesta, cuenta que el proyecto surgió en 2018, en una reunión de amigas músicas que sentían la falta de una formación de mujeres en el tango “que representara un poco lo que estaba pasando en el tango en general”. Porque –añade– desde hace varios años el género empezó a tener “una vuelta grande, a partir de personas componiendo desde el hoy, pero también con bailarinas y bailarines que empezaron a gestionar milongas”.

Eso las llevó a preguntarse cuál es el lugar de las mujeres en el tango y cuáles son las compositoras del género, pero encontraron que era difícil llegar a los nombres rápidamente. “Hubo mujeres compositoras, pero ¿dónde están las composiciones, cómo se llamaban? De esa inquietud surgió formar una orquesta de mujeres músicas que interpretaran tangos, milongas, valses y periferias –les decimos nosotras, porque entran zambas y cosas que son tangueces– compuestas por mujeres latinoamericanas y, ni que hablar, rioplatenses, por una cuestión del origen del tango”, explica.

Claro está que todo esto requirió una investigación, en el sentido más profundo de la palabra, y la cantante resalta que lo sigue requiriendo porque, a medida que pasa el tiempo, surgen otros nombres de tangueras. Además, les suele pasar que van a tocar a un lugar y alguien les comenta que allí, por ejemplo, hubo una formación de bandoneonistas que eran todas hermanas, y en seguida les pica el bichito de saber si hay archivo, grabaciones, partituras, etcétera.

En cuanto a si hay diferencias entre los tangos compuestos por hombres y por mujeres, Larrama pone como ejemplo paradigmático el de la argentina María Elena Walsh, “que era una rompedora en todos los sentidos posibles”, porque se manifestaba no solamente sobre el rol de la mujer en la sociedad “sino también de la mujer relacionada sexoafectivamente con mujeres”, así como tenía una marcada posición sobre los derechos humanos. Sin ir más lejos, menciona la canción de Walsh que integra el repertorio del grupo, “Orquesta de señoritas”, de 1976, que dice: “Quien no fue mujer / ni trabajador / piensa que el de ayer / fue un tiempo mejor. / Y al compás de la nostalgia / hoy bailamos por error”.

Larrama consigna que había otras compositoras que no lo manifestaban expresamente, “pero el solo hecho de estar componiendo e interpretando su música era un posicionamiento político, porque en ese momento el tango no era el lugar de las mujeres”. Y si lo era, se trataba de “las cantantes que venían a engalanar a la orquesta, como una especie de flor que está puesta delante”, o sea, la intérprete, que no decía “cómo son las cosas” o no proponía “un sonido para una orquesta".

“Las intérpretes que lograron que su impronta llevara la posta fueron muy pocas, como Tita Merello, que tenía una personalidad impresionante e imprimió a las canciones –que eran de otras personas– una cosa muy de ella. Si preguntás de quién es ‘Se dice de mí’, la gente dice ‘de Tita Merello’, que no es la compositora, pero esa intérprete lo logró”, subraya Larrama. Además, pone como ejemplo a la argentina Eladia Blázquez, compositora y cantautora que supo destacarse en el tango, también por su posición sobre el rol de las mujeres, pero fue ya en los 60 –tres décadas después de la muerte de Carlos Gardel–.

Hasta Shakira

Entre las canciones fuera del género que toca la orquesta nos encontramos con “Octavo día”, del disco ¿Dónde están los ladrones? (1998), de la colombiana Shakira, en una versión bien tanguera, arreglada por Mayra Hernández –la pianista y directora musical del grupo–. La idea de hincarles el diente a composiciones ajenas al género surgió porque hay un montón de canciones que les parece que pueden ser traídas al tango por los arreglos –dice Larrama–, y esa de Shakira en particular, porque todas la bailaron y cantaron “a los gritos” en su adolescencia; además, tiene “una impronta de denuncia y es medio arrabalera en el decir”.

En el toque de este sábado, además del repertorio habitual del grupo, habrá otras canciones, que formarán parte de un EP que publicarán en breve, llamado Rizoma (será el segundo, luego del que lanzaron en 2023), con una canción como “Hasta la raíz”, de la mexicana Natalia Lafourcade, publicado hace pocas semanas con su respectivo videoclip, que es parte de lo que entienden como la “periferia del tango”. Además, tocarán dos canciones de Laura Canoura, “Los hijos de Gardel” y la milonga “Alfombra roja”, y también una propia, que compuso Larrama: la zamba “Algunas formas de adiós”.

Por último, la cantante resalta que antes del toque habrá una clase –gratuita– de danza de tango a cargo de la bailarina Anaclara Villarreal. Y en el concierto, si bien el recinto tiene butacas, habrá un espacio para moverse a gusto, porque les parece importante poder bailar con música en vivo. Así se vuelve a la raíz del género, que era, como decía aquel tango de Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo, “pa que bailen los muchachos”. “Y, por supuesto, las muchachas, pero en ese momento [1942] no era tan inclusivo”, finaliza Larrama.

Orquesta Las Señoras este sábado a las 19.30 en el Centro Cultural Florencio Sánchez (Grecia y Norteamérica). Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 300. Hay 2x1 para suscriptores de la diaria.

María Battaglia en la Lazaroff

Este sábado a las 21.00 en la sala Jorge Lazaroff (8 de Octubre y José Belloni) se presentará la cantautora uruguaya María Battaglia con su espectáculo Luces y sombras (como su EP homónimo, editado en 2024), el primero en formato banda. Según se anuncia, el show contará con la participación de invitados especiales como Florencia Lanzaro, quien también será la encargada de abrir la noche, y Santiago Cutinella, entre otros. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 400.

Los Cuerpos en Inmigrantes

Los Cuerpos es una banda de música popular uruguaya formada por Hernán Peyrou (teclados y voz), Pablo Peyrou (bajo), Andoni Gajduk (guitarra), Coby Acosta (percusión) y Mateo Ottonello (batería). Este sábado a las 21.00 se presentará en el boliche Inmigrantes (Juan Paullier y Guaná), con entradas por Redtickets a $ 500.