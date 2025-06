El talón de aquellas es el espectáculo que presentará este sábado en la sala Zitarrosa el proyecto Canciones Encendidas, comandado por Carmen Pi (piano y voz) y Mariana Lucía (guitarra y voz) junto a la violinista Betina Chaves, de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección Lucía García. Se trata de un evento impulsado por canciones de cantautoras de varias generaciones, en el que lo musical se mezcla con lo escénico y ambas partes se potencian. El toque se da en el marco del ciclo Marea, de la sala Zitarrosa, que va por su quinta edición y se enfoca en mujeres y disidencias de la música y el audiovisual.

Pi cuenta que el proyecto surgió a principios de 2020, ya que con Mariana Lucía se conocen “de la vuelta” desde hace mucho tiempo y les nació hacer algo juntas para alguna presentación puntual. Pero, como todos saben, vino la pandemia y la idea entró en boxes. Cuando apenas empezaron a aflojar las restricciones, retomaron la idea. Fue así que se empezaron a juntar, “a jugar un poco”, probando, “sin una idea específica”, aunque la pianista aclara que era obvio que de base iban a hacer canciones de ambas.

“Pero empezamos a chivear con otras cosas y en el medio conversábamos sobre la vida, la maternidad, la crianza y los vínculos. Nos fuimos haciendo amigas y eso también empezó a atravesarnos y a atravesar la música. Entonces, empezamos a hacer canciones de otras artistas, jugando un poco”, recuerda.

Así, de forma natural, cuando quisieron acordarse ya tenían un repertorio armado, que conformaba una especie de crisol, “homenajeando a la chispa femenina en la canción”, es decir, “a esa chispa que enciende ese momento de componer una canción”. Subraya que en el espectáculo, así como hay un momento “dramático, de despecho o de muerte y resurrección”, también hay “un momento maternal y de amistad”. “Todos nuestros mundos y nuestras lunas, que nos habitan y atraviesan”, subraya Pi.

A su vez, Mariana Lucía cuenta que al armar el repertorio les pareció que tenía potencial dramático, que además tiene una perspectiva de género y que estaba bueno integrar lenguajes más performáticos, del mundo del teatro. Por ejemplo, hacen una versión del clásico “No me arrepiento de este amor”, de la argentina Gilda, pero la llevan al universo del fado, el género portugués, que la cantante emparenta con nuestro tango porque “es una lloradera, música de puerto, de hombres que se van, se despiden y no sabés si los vas a volver a ver, toda esa atmósfera de dolor desgarrador”. “Entonces, yo me muero y resucito como Gilda, tipo Poltergeist. Ese es mi momento favorito, que para mí era divertido pero surte un efecto más bien de espanto”, comenta.

Otro ejemplo del repertorio es “Soy pecadora”, de Ana Prada, que está llevada a un mundo más tanguero, también dramático. Además, hay un momento “maternal” –las tres músicas son madres–, en el que despliegan una secuencia de audios de Whatsapp y es como si el público estuviera dentro de la cabeza de ellas. “Recibiendo audios de nuestros hijos y de cualquier lado, como del grupo de madres, algunos graciosos. Ese es un momento performático, en el que jugamos un poco con esa locura de estar en 900 cosas a la vez y el cortisol que sube, pero de forma cómica, cupletera”, subraya Lucía.

El repertorio es mayormente rioplatense, aunque hay un poco de Brasil. Pi subraya que le gusta mucho versionar canciones y llevarlas fuera del enfoque conocido. Además, también hacen dialogar las canciones. Por ejemplo, el momento de “Soy pecadora” viene luego de la canción de Samantha Navarro “No quiero hablar de esas cosas”, como si una le contestara a la otra. Así como hay otro “maridaje” de canciones entre “Pacto”, de Florencia Núñez, y “Folki”, de Papina de Palma. A todo esto, se suman canciones de Mariana Ingold y Laura Canoura, por lo que hay varias generaciones de cantautoras uruguayas representadas.

Foto: Alessandro Maradei

Después de este toque en la sala Zitarrosa, tendrán al menos tres fechas más en el interior y es posible que graben material, pero por ahora están más abocadas al escenario. Para terminar, cabe preguntarse por qué el espectáculo se llama El talón de aquellas. Pi dice que cuando empezaron a pensar en poner en escena este repertorio, tuvieron una reunión con Pinocho Routin, empezaron a barajar ideas y el murguista tiró esa frase, obviamente, como un juego de palabras con el famoso talón de Aquiles.

Además, Pi subraya que asocian el nombre del espectáculo con el mundo de los tacos, de los zapatos, por el significado que han tenido a lo largo de la historia de las mujeres, algo que también estará presente en el escenario a nivel conceptual. “Yo supe usar bastante tacos, pero son muy incómodos. Entonces, es algo que hemos hecho, no por comodidad sino por estética y un montón de cosas, por mandato. Hay todo un significado allí, y El talón de aquellas también está emparentado con ese lado”, finaliza.

Canciones Encendidas presenta El talón de aquellas este sábado a las 21.00 en la sala Zitarrosa. Entradas a $ 500 en Tickantel. 2x1 para suscriptores de la diaria.

