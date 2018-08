Tomasina, Piñeiro, Schelotto y Piedra-Cueva, entre otros 70 docentes, respaldan a Arim

70 docentes de la Universidad de la República (Udelar) difundieron ayer una carta abierta (en arimrector.org) a la comunidad universitaria y al país, en la que respaldan la candidatura de Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) durante dos períodos, como rector de la Udelar. Afirman que comparten sus ideas programáticas y respaldan su candidatura “porque creemos que una Universidad estancada retrocede y esto no sólo es nocivo para la institución misma sino para el país todo” y porque “lo sabemos capaz de construir ideas y equipos capaces de proponer y ejecutar transformaciones muy necesarias”. En la carta consideran que actualmente en la Udelar “el riesgo de la inercia institucional ante la ausencia de discusiones estratégicas de largo aliento es evidente. La discusión programática se ha diluido y el diseño de nuevas acciones y políticas de transformación no parece tener lugar. En una institución como la nuestra, estancarse es retroceder”.

En relación con la agenda de transformaciones, consideran que debe incluir la renovación de la Ley Orgánica, modificar la estructura académica, impulsar cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y brindar “un nuevo impulso y dirección al proceso de regionalización”, entre otros puntos. Además, señalan que es necesario mejorar los niveles de inversión en educación y que “para lograr convencer al país de que invierta los montos que se necesitan en esta Universidad, es preciso que se perciba abierta, generosa, humilde, autocrítica, reflexiva. Debemos mostrarle al país que somos capaces de plantearnos objetivos complejos a mediano plazo y cumplirlos; rindiendo cuentas a la sociedad en forma pública y transparente”. Destacan que Arim tiene 46 años y que ha mantenido “una intensa y permanente participación en el gobierno”, ya que antes de ser decano fue consejero de su facultad por los órdenes estudiantil y docente.

Cuatro decanos firman la carta: el de Medicina, Fernando Tomasina, quien semanas atrás se bajó de su candidatura al rectorado; la de Psicología, María José Bagnato; la de Enfermería, Mercedes Pérez; y el de Ciencias Sociales, Diego Piñeiro. También hay varios ex decanos –entre ellos dos de Ingeniería, Héctor Cancela e Ismael Piedra-Cueva, el de Humanidades y Ciencias de la Educación José Seoane, el de Arquitectura Salvador Schelotto, el de Psicología Luis Leopold–, el ex director de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Gabriel Kaplún, el candidato a decano de Derecho Hugo Barreto, Judith Sutz, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, Aldo Marchesi, Luis Bértola, Gregory Randall, y Santiago Alzugaray, dirigente de la Asociación de Docentes de la Udelar. Además, Arim cuenta con el respaldo de los centros de estudiantes de la Facultad de Ciencias y de la FCEA, así como de la Corriente de Egresados Progresistas de Ciencias Económicas y de Administración.

Discusión demorada

En la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) todavía no se ha comenzado a discutir sobre la elección del rector, y tampoco se ha fijado una fecha para la convención que definiría el candidato de los estudiantes. Según Michel Martínez, integrante de la Brigada 1958 y de la Mesa Ejecutiva de la FEUU, en los consejos federales “no hemos llegado a discutir ese punto” porque hubo “otro conjunto de temas importantes”. Analía Ruggeri, del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y de Administración y también integrante de la Mesa de la federación, consideró en cambio que el Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos y la Brigada 1958 “están impidiendo que haya una convención, para que la FEUU no salde la elección del rector de acuerdo con lo que dicta el estatuto, que es una convención y eventualmente el plebiscito”.

Ruggeri estimó que “probablemente no se llegue a la convención”, lo que implicaría que los representantes estudiantiles en la Asamblea General del Claustro (AGC), que elegirá al rector en setiembre, no tuvieran mandato de la FEUU, sino de los centros de estudiantes o agrupaciones a las que pertenecen. “Eso deja fuera de la discusión al interior del país y a los centros de estudiantes que no tienen representación en la AGC, que en este escenario no podrían intervenir”, opinó la dirigente estudiantil. Martínez señaló que “es una posibilidad” que los delegados estudiantiles no tengan mandato y reconoció que hasta ahora no está claro “cómo se va a definir el tema en la FEUU”. En su agrupación, informó, están terminando las discusiones programáticas y en las próximas semanas definirán qué candidato “se apega más a lo que planteamos”.