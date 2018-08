Desde hace varias semanas los trabajadores de la empresa productora de marihuana Symbiosis están adoptando medidas gremiales por las malas condiciones laborales en las que deben desarrollar su labor. Uno de sus primeros reclamos fue que la patronal no les proveía ropa y tenían que llevar la suya, que debían lavar al finalizar cada jornada por el olor a marihuana que quedaba impregnado en las prendas. “Hay que tener en cuenta que estamos en un país en el que si estás relacionado de alguna manera con la marihuana, más allá de si es en forma legal o no, la Policía te caga a palos. No importa si sos cultivador registrado, trabajador o dealer. Encima, estamos cerca del Penal de Libertad, así que nos cruzamos a diario con los policías pesados de verdad”, declaró un delegado sindical.

Si bien el tema de la vestimenta se solucionó, el sindicato mantiene algunas reivindicaciones, como tener la posibilidad de descansar los sábados y disponer de un medio de transporte para llegar a la planta. El dirigente consultado opinó: “A esta altura, estamos en peores condiciones que los trabajadores del narcotráfico, algo que atenta contra el objetivo del Estado de que el mercado de la marihuana legal sea más atractivo que el clandestino. Nosotros no pedimos estar mejor, pero por lo menos queremos condiciones similares. Seguro que a ellos les dan por lo menos alguna camionetita para repartir y plata para comprar ropa nueva cada tanto, que no los delate si se cruzan con un perro policial. Tiene que haber reglas parejas”.