Las similitudes que se ven en Argentina entre la situación económica actual y la que se vivía en 2001, antes de la crisis que golpeó duramente en ese país, no han hecho otra cosa que alimentar los temores de que la economía se salga de control y esto termine afectando la estabilidad política. Ayer, luego de que se divulgó la noticia de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viajará a Estados Unidos para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional, comenzaron a circular rumores de que se llevaría consigo al presidente Mauricio Macri escondido en una valija. “Recordemos que estamos hablando de un multimillonario. El tipo no se va a refugiar acá o en Punta del Este. Se va a ir a Miami, como mínimo”, opinó un panelista de un programa de televisión. De todas maneras, algunos actores del sistema político consideran que aún se está a tiempo de evitar una caída del presidente argentino. “En realidad mucho antes de estas turbulencias era obvio que Macri iba a tener muchos problemas para terminar su mandato, no porque a la economía le fuera a ir bien o mal, sino porque no sólo no es peronista, sino que además es un oligarca que no tiene ni la más mínima idea de cómo piensa la gente”, aseguró una fuente de Cambiemos, el partido político de Macri. “Pero, si lo convencemos de que se transforme en peronista, a lo mejor logramos que termine su mandato. El presidente tiene que tomar una decisión urgente: o se olvida de que es gorila, o antes de fin de año está afuera”, agregó.