El comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, regresó el martes de una misión oficial en México y ese mismo día comenzó a cumplir los 30 días de arresto a rigor que le impuso el presidente Tabaré Vázquez por sus críticas a la reforma de la Caja Militar. Durante ese lapso el oficial podrá seguir desarrollando sus labores en su lugar habitual de trabajo, y el resto del tiempo lo pasará en su casa, pero sin poder recibir visitas. Una fuente castrense aseguró: “Cuando me enteré de que habían sancionado a Manini Ríos me enojé mucho, porque creo que no se lo merece. Pero cuando explicaron en qué consiste la sanción, me di cuenta de que el resentimiento que tiene el Frente Amplio contra las Fuerzas Armadas es mucho más grande de lo que creía, porque somos decenas de miles de efectivos los que estamos en régimen de arresto a rigor desde que entramos a la fuerza”. La fuente consultada explicó que la vida que llevará Manini Ríos durante sus 30 días de sanción “es exactamente igual a la que lleva la casi totalidad de los militares. Lo único que cambia es que nosotros podemos recibir visitas, pero la verdad es que los efectivos no tenemos mucha vida social en nuestras casas, porque con todo el tiempo que pasamos tomando mate en el cuartel, cuando llegamos al hogar lo último que queremos es socializar con otras personas”. Además, señaló: “Suponemos que la sanción impide violar la Constitución, pero eso también corre para cuando no estamos sancionados e igual lo hacemos”.