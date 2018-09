Diego Armando Maradona llegó ayer a la ciudad de Sinaloa, en México, en donde se incorporará como director técnico del equipo de fútbol local, los Dorados. La noticia fue bien recibida por la agencia de control de drogas de Estados Unidos, la DEA (por sus siglas en inglés). “Con Maradona seguramente va a bajar la cantidad de droga disponible en Sinaloa, lo que a su vez va a provocar que se envíe menos droga a Estados Unidos. Es un hecho altamente positivo”, declaró un funcionario de la agencia. Maradona trabajará en México al mismo tiempo que desempeña la función de presidente honorario del Dynamo Brest de Bielorrusia. El ex jugador declaró a su llegada al aeropuerto de Sinaloa: “Acepté trabajar simultáneamente en Europa y en América porque quiero saber qué se siente trabajar de día”. Es que la diferencia horaria entre Sinaloa y Brest es de ocho horas. “Durante las últimas décadas fui de tener hábitos más bien nocturnos, y difícilmente cambie eso. Pero ahora, cuando llegue la medianoche, que es cuando empieza mi mejor momento, voy a estar empezando mis labores como presidente honorario del Dynamo a las ocho de la mañana”. Maradona declaró que incluso le gustaría “comer unas medialunas y un café mientras charlo por videollamada con los bielorrusos, pero eso lo veo medio difícil, porque cuando cae la noche se me va el hambre. De todos modos, creo que me voy a poder adaptar bien”.