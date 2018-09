Ayer se confirmó que Francia y Uruguay jugarán un partido amistoso en el Stade de France de París el 20 de noviembre. Fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) explicaron que el acuerdo con la Federación Francesa de Fútbol “se concretó después de mucho tiempo de negociación, porque ellos sólo aceptaban que Fernando Muslera fuera el arquero”. “Finalmente, acordamos que él será el arquero, a menos que se lesione. Porque poner a Muslera ya es darles una ventaja muy grande. Pero si encima jugaba lesionado, ya era demasiado”, agregaron.

El movimiento de jugadores Más Unidos Que Nunca reclamó que el guardametas celeste reciba la mitad del dinero que recaude la AUF. “No puede ser que los dirigentes sigan sin reconocer el esfuerzo que hacemos los jugadores. Este partido no lo tenemos gracias a los dirigentes de la AUF, sino gracias a la actuación de Fernando en el partido con Francia por el Mundial de Rusia”, aseguró un ex jugador de la selección uruguaya.

Otro de las cláusulas del contrato establece que el delantero francés Antoine Griezmann jugará el primer tiempo con Francia y el segundo con Uruguay. “Fue un pedido de Griezmann, porque sospecha que le va a meter unos cuantos goles a Muslera aunque no quiera. Como la estrategia de tirársela a las manos para que la pelota no termine en la red no funciona, prefiere hacer goles y en el segundo tiempo compensarlo haciéndole goles a Francia”, explicaron.