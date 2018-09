El grupo de trabajo sobre el abuso problemático de drogas y alcohol lanzará dentro de dos meses una campaña para concientizar sobre este tema. Uno de los integrantes del grupo, impulsado y encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, reconoció que actualmente se está en un “momento bisagra”. “El problema es que como se agravaron los dolores en la columna de Tabaré, existe la posibilidad de que le recomienden fumar un porrito para zafar. Si le sirve, lo más probable es que la marihuana no aparezca dentro de la campaña”. De todas maneras, los creativos publicitarios responsables de elaborarla ya están trabajando en ella y adelantaron algunas de sus características. “El principal eslogan va a ser ‘Consumí con responsabilidad, no termines como un legislador’. Los spots televisivos y los avisos en vía pública incluirán imágenes de senadores y diputados en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas, con lo cual se busca ejemplificar los posibles daños asociados al consumo excesivo de whisky, vino y cocaína”, explicó uno de los publicistas. Y también aventuró que “si bien en principio no hay demasiados legisladores interesados en que se los vea en los medios asociados a la droga y la borrachera, falta poco para la campaña electoral, y lo que más les importa es aparecer en cualquier lado, sin importar mucho si dan una buena o mala imagen. Y si encima no tienen que pagar, y de hecho hasta pueden hacer unos mangos para comprar alcohol y merca, seguro que vamos a tener muchos candidatos”.