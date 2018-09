El diputado frenteamplista Darío Pérez (Liga Federal), quien había hecho naufragar el proyecto de impuestos a las jubilaciones militares, anunció que tampoco votará la propuesta del Frente Amplio (FA) para reformar la Caja Militar. “Sé que por esto me van a criticar, a insultar, a amenazar, que me van a decir traidor, facho, miliquero. Estoy seguro de que va a ser así. De hecho, no voy a votar la reforma justamente para que me digan todo eso”, declaró Pérez. Si bien desde las Fuerzas Armadas se había saludado la decisión del legislador de no votar el impuesto, en esta ocasión varios oficiales consideraron que “se está pasando de la raya”. “Si sigue actuando así nos va a terminar obligando a votar al FA, y yo prometí que me iba a cortar una mano antes de votar a los comunistas”, declaró un general en actividad. Es que entre los militares existe la convicción de que es preferible que se aprueben los impuestos y luego un gobierno de derecha dé marcha atrás, antes que seguir siendo defendidos por sectores frenteamplistas como la LF y el Movimiento de Participación Popular. “Los militares tenemos un sentido del corporativismo demasiado arraigado como para no votar a quienes más nos defienden. Y la verdad es que hoy por hoy el FA le está sacando varios cuerpos de ventaja a los partidos tradicionales. Es algo parecido a lo que pasó con el batllismo. El heredero de Daniel García Pintos no está en el Partido Colorado, está en el FA, y se llama Darío Pérez”, aseguró el oficial consultado.