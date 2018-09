Desde hace varios años el líder del Partido Independiente (PI), el senador Pablo Mieres, plantea la posibilidad de crear un espacio político que aglutine a sectores de centroizquierda de todos los partidos políticos e independientes. “Esto no quiere decir que estemos disconformes con el ritmo de crecimiento del PI”, aclaró el legislador. “Lo que pasa es que estamos creciendo demasiado lento, y si bien es un ritmo que a nosotros nos gusta, porque nos permite la reflexión y la ponderación, entendemos que haya compañeros que quieran vernos ganar una elección antes de se extinga la raza humana".

La semana pasada trascendió que Mieres mantenía conversaciones con Fernando Amado, de la agrupación colorada Batllistas Orejanos, para conformar un “espacio socialdemócrata”. El senador explicó que “esto no va a ser más de lo mismo”. “La idea es modificar radicalmente nuestra estrategia electoral. Concretamente, vamos a dejar de trabajar para ganar las elecciones en Uruguay: nuestros esfuerzos se van a centrar en ganar las elecciones en Suecia”, afirmó. “Tras muchos años de cuestionarnos seriamente si no le estábamos errando al enfoque, llegamos a la conclusión de que no es que el PI esté estancado en las encuestas porque tiene posiciones equivocadas, sino porque está en el lugar equivocado. Los uruguayos no saben apreciar los valores republicanos ni el concepto de igualdad sin autoritarismo. En Suecia es muy diferente la cosa, así que estamos seguros de que nos va a ir bien”, aseguró.