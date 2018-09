Se acordó crear ámbito de negociación en el transporte de carga

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se reunió ayer con una delegación del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA) y acordaron la creación de un ámbito de negociación para intentar superar las diferencias entre el sindicato y la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre, que llevaron a los trabajadores a tomar medidas que distorsionaron, durante lunes y martes, la distribución de combustible de la planta de La Tablada. “Entramos en una especie de cuarto intermedio para que el ministerio trate de encontrar una alternativa viable. Pero lo favorable es que logramos reinstalar ese ámbito que había caído y que seguimos conversando”, dijo el dirigente del SUTCRA Juan Dorado. El sindicalista explicó que el convenio colectivo del sector venció a fines de 2015 y que desde ese momento vienen “de prórroga en prórroga” porque no se alcanzó un acuerdo nuevo. “Queremos negociar un convenio que contemple mínimamente lo que reclamamos. En los últimos tres años no hemos tenido ningún tipo de crecimiento salarial. Un trabajador gana 1.005 pesos por jornal y en la mano le quedan 800 pesos”, agregó. Dorado valoró que lo importante es que hay “una negociación en marcha”, y que quedaron en volver a reunirse, pero advirtió que si bien no van a adoptar medidas como las de los últimos días, “el conflicto sigue”. “Eso tiene que quedar claro. Tal vez las medidas muten; seguiremos informando, con asambleas y movilizados”, expresó.