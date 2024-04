El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la presencia del ministro Pablo Mieres, organizó una actividad para la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Participaron los representantes del sector empresarial y de los sindicatos porque conforman las tripartitas en seguridad y salud junto con el ministerio, a través de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS). Desde 2003 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra este día cada 28 de abril.

La actividad se desarrolló este jueves en la sede del MTSS en un formato de taller con las comisiones de seguridad y salud, en la que los inspectores actualizaron e intercambiaron datos e información sobre el tema. Además, se presentó una serie de guías sobre la temática. A la presentación asistieron también el subsecretario de la cartera, Mario Arizti, el titular de la IGTSS, Tomas Teijeiro, y funcionarios de la IGTSS.

En su intervención Pablo Mieres expresó que “para el equipo de dirección del MTSS, este es un día muy importante porque una de las dimensiones claves del mundo laboral es, sin duda, la salud y la seguridad en el trabajo”.

Destacó “el diálogo tripartito entre los actores sociales y el ministerio y el diálogo también con la OIT, porque hay que reconocer que en todo este tiempo hemos trabajado muy articulados con esa organización en buena parte de los productos que terminaron ocurriendo y que han marcado hoy que tengamos un Plan Nacional de Inspecciones y una política nacional de inspecciones”.

Mieres concluyó su oratoria diciendo que “vinimos a celebrar el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con la frente en alto, con la satisfacción de haber trabajado y de haber logrado avances”. “Obviamente, siempre hay asignaturas pendientes, cosas que hay que mejorar y por hacer, pero ese hacer de este ministerio ha sido un hacer con la mirada puesta en mejorar las condiciones de protección de la salud y seguridad de los trabajadores”, afirmó.

Por su parte, Teijeiro expresó que “para los trabajadores, las empresas y los inspectores que tienen que fiscalizar, las cosas no estaban tan claras como lo están hoy y ahora. Para las dos partes de la relación laboral, si nos ponemos a ver datos de estos años, nos dan una baja de la informalidad, una baja sostenida de la siniestralidad, y nos dan también un aumento significativo de las inspecciones de condiciones ambientales de trabajo, que tampoco se había dado nunca”.

Dijo que gracias a lo trabajado en administraciones anteriores, más la tarea desarrollada por las mesas tripartitas, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Conassat) y los inspectores, “las partes hicimos posible un aumento en la fiscalización, que significa mayor cantidad de clausuras preventivas, mayor cantidad de contralor y una mayor cantidad de derechos salvaguardados”.

Explicó que durante la actual gestión aumentaron las mesas tripartitas. “Cuando llegamos había cinco tripartitas funcionando. Hoy hay 25. De esas 25, hay que decir que hay una que no funciona porque no viene el Estado, hay dos que no funcionan porque no vienen los empleadores, y hay otras que no funcionan porque no vienen los trabajadores. Entonces vemos cómo la responsabilidad de las relaciones laborales la tenemos todas las partes, no la tiene una sola. La tienen las tres”.

Teijeiro resaltó uno de los logros-objetivos que se alcanzaron en esta administración es que el Conassat acaba de confirmar que por primera vez en la historia Uruguay tendrá una política nacional de salud y seguridad. “Es el primer paso hacia lo que viene después, que es el programa nacional de salud y seguridad, pero es la primera vez en la historia que el país avanza en esto”, dijo.

El jerarca destacó el Plan Estratégico y Nacional de Inspecciones. “Uruguay no conocía esto que elaboramos con la OIT, que sometimos al Consejo Superior Tripartito. Uruguay no tenía un procedimiento de fiscalización claro. Había falta de seriedad, falta de institucionalidad. Gracias a la colaboración de la OIT, este plan ha sido sometido a los actores sociales y les da a los que vienen un respaldo a largo plazo de cómo funcionará institucionalmente, porque el Estado funciona con base en instituciones, no en personas”, concluyó.