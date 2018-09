El semanario Búsqueda divulgó ayer que cuatro de los cinco dirigentes principales de Esperanza Nacional, el sector liderado por la senadora nacionalista Verónica Alonso, tienen importantes vínculos con la iglesia Misión Vida, del pastor Jorge Márquez. En una entrevista televisiva brindada anoche, Alonso, la única dirigente que no está relacionada con la iglesia, aseguró que este dato “es completamente consecuente con nuestras posturas políticas. Si hay algo que siempre dijimos es que el capital no tiene ideología, y, a la hora de hacer negocios, lo que hay que cuidar es el interés propio. El sector no busca gente por su ideología o su religión, la busca por su dinero”. La legisladora aprovechó la oportunidad para dar algunos detalles sobre su nuevo sector. “Estamos a punto de inaugurar nuestra nueva sede, que es un ex cine que nos permitió armar un salón para actos con 500 butacas. Es muy importante para nosotros tener algo así, porque permite que nuestros adherentes puedan manifestar su fe hacia nuestra prédica centroderechista”. A partir del año que viene Esperanza Nacional tendrá también un espacio televisivo fijo en un canal de televisión privado a confirmar. “Va a ser una audición nocturna, de 1.00 a 6.00, en la que nuestros dirigentes les van a hablar directamente a los uruguayos que quieren un cambio, a los desencantados con el Frente Amplio, a los que están sufriendo por enfermedades, que toman pastillas, que van de médico en médico y ninguno los puede curar, que tienen vecinos que los envidian y que les hacen magia negra. En fin, ese tipo de cosas”.