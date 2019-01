El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, quien la semana pasada fue formalizado por receptación en un caso de abigeato, dio una conferencia de prensa el viernes para dar su versión de los hechos. El empresario explicó que fue “engañado en su buena fe” y “perjudicado”, ya que no sabía que las vacas preñadas que compró eran robadas, y además varias de ellas resultaron ser toros. “Estoy atravesando el peor momento de mi vida. Para que el ciudadano común pueda entender cómo me estoy sintiendo, le digo que es como si me hubiera tomado un taxi y luego de haber sido paseado por toda la ciudad me enterara de que no sólo tengo que pagar 950 pesos por un viaje desde la Cordón al Parque Batlle, sino que además el taxista no tiene cambio de 1.000”. Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) reconocieron que “si bien este tipo de estafas no ocurren todo el tiempo, se dan casos”. Por ello exhortaron a los compradores a “comprobar siempre que la información de la caravana sea coincidente con la marca, ya que esta última es la única identificación válida”. También recomendaron “comprobar que las vacas, especialmente las que se venden como preñadas, no tengan pene. Si eso ocurre, es altamente probable que se esté ante una irregularidad”. Desde la cartera explicaron que “según los registros del MGAP, hasta la fecha no se han registrado casos de bovinos machos embarazados”.