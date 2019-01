El Partido de la Gente (PdlG) expulsó ayer al senador Daniel Bianchi, quien en horas de la madrugada provocó un choque que terminó con su vehículo incendiado. El legislador tenía 1,3 gramos de alcohol en sangre. Un funcionario del Palacio Legislativo definió la situación como “preocupante”, ya que “teniendo en un mismo edificio a Bianchi y a Wilson Ezquerra [el diputado del Partido Nacional que en agosto de 2017 atropelló a una mujer estando alcoholizado], los riesgos de que se produzca un choque en pleno estacionamiento son gigantescos”. Luego de conocerse la decisión del PdlG, Bianchi opinó que la sanción fue “desmedida”, ya que “no lastimé a nadie y tampoco había tomado tanto”. De todas maneras, reconoció que en los días venideros “seguramente sí me abrace a la botella, porque ahora que me quedé solo voy a tomar mucho más todavía”. Antes de integrarse al PdlG, en 2016, Bianchi ocupaba una banca por el Partido Colorado. “Por más desesperados que estén los colorados, no creo que me acepten de vuelta. Para ir al Frente Amplio tendría que esperar por lo menos un período, y en el Partido Nacional ya tienen bastantes dirigentes que chocan estando borrachos [también ayer de madrugada el edil nacionalista Darwin Correa protagonizó un accidente automovilístico estando ebrio]. Podría integrarme al grupo de Pablo Mieres [La Alternativa], pero ahí son tan pocos que me sentiría igual de solo. Me temo que el único camino que me queda es el del alcoholismo”.