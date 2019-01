En las horas previas al partido entre Peñarol y Nacional, que se jugó el lunes por el Torneo de Verano, circularon varias versiones acerca de una posible suspensión del encuentro o un reclamo de los puntos por parte de los aurinegros debido a que una tercera parte del plantel tricolor no tenía la ficha médica. “Yo creo que entre eso y la gresca entre Luis Mejía y Fabián Estoyanoff, quedó más que claro que estos clásicos se viven como uno más, porque ocurren los mismos desastres que en los del Campeonato Uruguayo”, opinó un dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Pero luego del clásico continuaron los problemas, y ayer de tarde se debieron suspender los partidos Nacional-César Vallejo y Peñarol-Barcelona, que iban a definir el torneo. El motivo fue que, a instancias de Tenfield, se designaron árbitros de Colonia para el encuentro de los tricolores, algo que molestó a la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol. “No hay caso, los uruguayos vivimos este deporte como nadie en el mundo. Esto era un torneo de verano que no le importaba a nadie y en el que no se jugaba nada. Sin embargo, el caos organizativo se vivió con la misma intensidad que el Campeonato Uruguayo. Es cierto, eran amistosos, pero nosotros estamos acostumbrados a darlo todo para hundir al fútbol”, declaró el dirigente de uno de los grandes. Desde Tenfield se manifestaron en una línea similar. “Para nosotros no hay torneos amistosos: en todos los casos nuestra misión es arruinar las cosas”.