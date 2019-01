Las negociaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la oposición demócrata para aprobar el presupuesto de 2019 siguen estancadas, debido a la negativa de los legisladores demócratas a aprobar el presupuesto para la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En medio de esta puja, Trump amenazó con decretar una “emergencia nacional”, algo que le permitiría evadir el bloqueo del Congreso. Un senador demócrata reconoció: “La medida no nos gusta, pero desgraciadamente no tenemos muchos argumentos para oponernos, porque al estar gobernados por este psicópata, claramente estamos ante una emergencia nacional”. Una fuente de la Casa Blanca explicó al periódico The New York Times que si bien la posibilidad de decretar la emergencia nacional es una de las opciones que se están manejando, la principal apuesta del gobierno para destrabar la situación es que el presidente Trump anuncie por Twitter que no se va a construir el muro. “Según nuestros estudios, elaborados por matemáticos del Massachusetts Institute of Technology, cuando el presidente anuncia una medida en Twitter, las posibilidades de que esa medida finalmente se concrete son ínfimas. Creemos que si el presidente escribe un tuit anunciando la cancelación del proyecto esta semana, antes de finales de febrero ya tendremos un gigantesco muro en la frontera”. Otra fuente del gobierno reconoció que apostar a la psicología inversa “es un tanto riesgoso”, aunque recordó: “Como estrategia para lidiar con los adultos quizás no sea la mejor, pero no hay que olvidar que estamos ante una persona cuya edad mental es similar a la de un niño de ocho años. Hace pocos días, de hecho, logramos disuadirlo de que retire las tropas de Siria amenazándolo con que si no accedía no iba a poder tomar Coca-Cola durante tres días”.