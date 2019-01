La Fundación Propuesta (Fundapro), una organización vinculada al Partido Colorado que elabora estadísticas sobre seguridad ciudadana, publicó la semana pasada un informe según el cual en Uruguay hubo 382 homicidios durante 2018, lo que representa un récord para el país. De todas maneras, aclararon que los datos son preliminares y que pueden diferir de los que presente el Ministerio del Interior (MI). “Es probable que los números del gobierno indiquen que hay muchos más homicidios, porque últimamente en estos temas están bastante más a la derecha que nosotros”, vaticinó un funcionario de Fundapro. En el gobierno reconocen que más allá de cuál sea el número final publicado por el MI, la cantidad de homicidios superará el promedio de uno por día, lo que se considera “alarmante”. “Yo creo que tenemos que tomar medidas para que en este 2019 no se repita la situación. Hay una cantidad de cosas que vamos a hacer que son a largo plazo, pero no nos podemos quedar con eso. Como medida a corto plazo pensamos aumentar la cantidad de días del año”, explicó un funcionario de la cartera. “Como no nos animamos a hacer una proyección de cuántos homicidios más o menos podría haber, porque lo de 2018 superó todas nuestras previsiones, vamos a agregar 200 días, así estamos cubiertos. Tendríamos que tener mucha mala suerte para que haya 565 homicidios o más. De todas maneras, a mediados de año vamos a revisar la medida, a lo mejor hay que sumar más días”.