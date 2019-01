La agrupación del Partido Colorado Compromiso desde el Vamos, liderada por el ex director de Deportes Pablo Ferrari, denunció a los precandidatos Edgardo Novick (Partido de la Gente) y Juan Sartori (Partido Nacional) ante la Corte Electoral por violar la normativa que prohíbe hacer publicidad electoral en medios masivos antes de los 30 días previos a las elecciones. Novick se defendió de la acusación de incumplir la ley electoral afirmando: “No me acordaba bien de cuándo eran las elecciones. Soy distraído para esas cosas. Así como no me acuerdo de qué voté en el plebiscito de 1980, tampoco tengo muy en claro cuándo son estas elecciones”.

Sartori también responsabilizó a su carácter distraído por el inicio precoz de su campaña. “Estaba convencido de que las elecciones eran en febrero”, sostuvo. El precandidato nacionalista recordó que lleva “muy poquito tiempo en la política”, por lo que “no estoy al tanto de los pormenores del asunto”. Además, explicó que debido a su actividad empresarial viaja mucho, por lo que “se me confunden las estaciones y pierdo de vista si estamos en verano, en otoño o en invierno”. Los responsables de la campaña de Sartori se defendieron de las acusaciones con el argumento de que “tampoco es que los spots de Sartori digan tanto”. “No sé si eso se podría llamar publicidad electoral, más bien es como que mostramos al tipo sonriente sin hacer mucha cosa. Perfectamente podría ser una publicidad de perfume”, afirmaron.