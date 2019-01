La OSSODRE inaugura su temporada 2019 con Norma Aleandro

No sólo trabajó en La tregua (1974), filme de Sergio Renán que se convirtió en la primera película latinoamericana en ser nominada al Oscar, y en La historia oficial (1985, Luis Puenzo), el primer largometraje argentino en quedarse con el premio de la Academia: la reconocida actriz y directora Norma Aleandro (Buenos Aires, 1936) protagonizó una larga lista de películas y piezas teatrales que transitan buena parte de la historia argentina. Y el 8 de marzo, será la protagonista del concierto apertura de la Orquesta Sinfónica Nacional del SODRE (OSSODRE).

En el Día Internacional de la Mujer, la OSSODRE inaugura su temporada 2019 con una propuesta actoral-musical en la que Aleandro interpretará a algunos de los personajes femeninos más emblemáticos de William Shakespeare. Antes de viajar a Europa (para dirigir a la orquesta sinfónica de Murcia y a la orquesta juvenil de Viena), el director de la OSSODRE –y director musical de este espectáculo–, Diego Naser, dijo a la diaria que, en su momento, interesado en el cruce de lenguajes artísticos, le atrajo la fusión entre el teatro y lo sinfónico. Cuando se decidió la fecha de estreno, pensó que la protagonista debía ser una mujer, y consideró que esta sería una buena oportunidad para homenajear a Aleandro, “una actriz que se exilió un año y medio en Uruguay y que, a partir del vínculo con Mario Morgan [que la había motivado a estrenar un unipersonal en el teatro Circular], se contactó con Estela Medina y vivió en su casa un tiempo”.

En 2018 la OSSODRE se presentó en el Centro Cultural Kirchner (CCK), y esa fue su primera salida internacional en 29 años. Frente a la favorable respuesta del público y la crítica, este 2019 el CCK los volvió a invitar: a partir de la sugerencia de José Miguel Onaindia –director de Instituto Nacional de Artes Escénicas–, Naser contactó al argentino Patricio Orozco (conocido en Montevideo por dirigir los festivales dedicados a Shakespeare) para comenzar a pensar esta propuesta, “que va a ser un proyecto de creación desde cero: Patricio está seleccionando a los personajes y viendo qué elementos utilizar de cada uno junto con Norma, y yo estoy en lo musical, que será un collage: elijo, por ejemplo, 30 compases de determinada sinfonía de Tchaikovsky, y debo hacer un puente para congeniarlo con una de Mozart y otra de Felix Mendelssohn, y así acompañar lo que sucede en escena”. El maestro cree que el trabajo conjunto con extranjeros es necesario para que la poética y la reflexión de un país se enriquezcan, y como se trataba de una nueva gira (en el CCK se presentarán el 27 de junio), para que el proyecto fuera binacional seleccionaron a una actriz argentina, que compartirá la puesta en escena con la orquesta. En el caso del vasto territorio dramático de Shakespeare, Naser recuerda que hay una multiplicidad de personajes contrastantes: “Se puede encontrar una Desdémona muy enamorada”, una Lady Macbeth “que es una mujer con una gran fortaleza y maldad”, y otras unánimemente buenas, como Cordelia (hija del rey Lear).

Orozco, por su parte, contó que recién se encuentra en la etapa final del texto, y si bien reconoce la imposibilidad de abarcar a todas las mujeres de las obras shakespereanas, las agrupó entre “las que padecen el amor, las que son más rebeldes, ambiciosas y etcétera. Y, como se estrena en el día de la mujer, era interesante trabajar los distintos aspectos que se plantean. En cuanto a la sinfónica, la estoy pensando como un actor más”, como parte de una puesta que no seguirá un enfoque “académico, sino lo más teatral que sea posible”.

Nueva etapa de la OSSODRE

Naser, que asumió la dirección del cuerpo estable el año pasado, valoró la nueva etapa que comenzó a transitar la OSSODRE: destacó que se pudieron realizar concursos de ingreso (se habilitó el ingreso de extranjeros, y vendrán músicos de Venezuela y España) y suficiencia, y la apertura de bacantes para permanentes. “El eterno problema del SODRE era contar con una orquesta que tenía tres tipos de contratos diferentes (el contrato permanente, que es el del empleado público; el contacto artístico y el que dependía de un fideicomiso). Ahora abrimos bacantes para permanentes, se concursó, y el resto se pasó a fideicomiso. Por ende, la OSSODRE está muy saneada administrativamente. Y no quiero dejar de destacar que esto se dio a conciencia y con el apoyo del sindicato. Es importante decirlo porque es muy fácil gestionar cuando uno tiene la potestad de pasarle por arriba a todo el mundo, pero cuando se trata de negociar y de que todos estén satisfechos no es fácil, y esto es lo que se hizo”, advierte. Agrega que “hay equipo”, y que esto es algo que se debe reconocer a los trabajadores, porque sin su respaldo nada de esto hubiera sido posible. “No sólo no hubo conflictos, sino que además la orquesta tuvo un permiso especial para tocar en una función del Ballet [Nacional del SODRE] durante un paro general. Hay que respetar la institucionalidad de un país, que siempre la conforman las personas. Hicimos todo lo que decían que era imposible hacer sin tirar una bala, y fue porque se trató a todos como corresponde”.

Cree que esto se verá reflejado en la temporada 2019: “Aumentamos muchos conciertos y presentaciones, vendrán artistas internacionales de primera línea (Pinchas Zukerman, uno de los mejores violinistas del mundo, y Michael Barenboim, entre otros), además de duplicar la cantidad de ballets en los que vamos a tocar: este año habrá seis ballets, a uno lo acompañará la orquesta juvenil, como todos los años; después habrá otro que se hará con cinta –creo que por una cuestión de derechos– y los demás serán acompañados por la OSSODRE, cuando antes sólo acompañaba dos al año”.

Para el director, esta apuesta implicó cambiar el concepto de la gestión y aplicar un modelo de estructura más inclinado al alemán, pero siempre adaptado al contexto nacional. “Disocié los servicios de la orquesta de los servicios individuales del personal. Esto permite que la OSSODRE esté tocando los 365 días del año, incluyendo sábados, domingos y feriados, y que al mismo tiempo se pueda bajar la carga horaria de cada uno, porque la orquesta no tiene por qué estar completa siempre. Esto nos permitió alcanzar un crecimiento exponencial en la cantidad de presentaciones, que este año serán más de 80”, sin que los músicos trabajen más por la misma remuneración.

En esa línea, la temporada oficial comenzará con una gira nacional: en febrero comenzará el Primer Festival Clásico Barroco, que dividieron en dos (una edición a fines de febrero y otra en agosto, con la participación de artistas como Cristina García Banegas, Gastón Gerónimo, Federico Curti y Gustavo Reyna), al igual que de los integrantes de la orquesta, para así poder hacerlo en 12 departamentos.

En paralelo, crearon la figura del artista residente: por el período 2019-2020 el elegido fue el tenor uruguayo Carlos Ventre, con quien grabarán un disco en abril, ya que reeditarán el sello discográfico SODRE, un proyecto que se había truncado hacía tiempo.