El viernes pasado la Justicia formalizó a 13 personas por su involucramiento en un caso de robo de 300 cabezas de ganado. En las redes sociales circularon versiones según las cuales entre estas personas había empresarios ganaderos vinculados a Un Sólo Uruguay. Un representante del movimiento rechazó esta acusación: “Nosotros no hacemos este tipo de cosas, porque para robar ganado hay que tener por lo menos unos miles de pesos para pagarles a los cómplices y comprar la nafta para el camión, y la situación económica de nuestros integrantes es tan crítica que no tenemos dinero para eso. Es decir, moralmente no sería condenable, porque estamos en estado de necesidad, pero no podríamos haberlo hecho”.

Uno de los imputados por receptación es el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado. Consultado sobre este hecho, el empresario y dirigente se justificó asegurando que no sabía que el ganado fuese robado. “Fíjese que yo estoy en el negocio del taxi, si fuera de ese tipo de personas que reparan en los antecedentes no podría estar acá”. Dorado aseguró además que “más allá de los errores que puedo haber cometido, para el transporte de las vacas robadas que compré siempre recurrí al transporte formal, porque es la única manera de proteger el trabajo de los uruguayos”. El dirigente apuntó contra algunas aplicaciones que los ladrones de ganado estarían usando para transportar ganado robado. “Le sacan el pan a la familia del abigeato. No podemos apoyar ese tipo de cosas”, sentenció.