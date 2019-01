Rub para la carne

La técnica de frotar es muy utilizada en distintas cocinas para dar sabor. Este es el caso del rub, particular mezcla de múltiples especias aromáticas, chile, azúcar rubia y sal.

En nuestra cocina no estamos habituados a este tipo de mezclas tan completas, pero de a poco ha ganado adeptos a la hora de cocinar cerdo o ahumar carne. Los más tradicionales son de la cocina de Memphis, Arkansas, Texas y Nueva Orleans, en Estados Unidos. Está claro que cada uno puede hacer su propio rub a gusto o comprar alguno de los más tradicionales. Se utilizan para frotar todo tipo de carne, costillas o pescados. Con esta técnica se puede macerar la preparación de un día a otro o se puede llevar a cocción directamente.

Para armar un rub se debe pensar en una base de azúcar rubio, casi en 80%, ya que ayuda caramelizar la preparación, sal (si se desea) y especias varias, como pimentón, curry, comino, canela, clavo, nuez moscada, pimienta negra en granos partidos, chile y ajo. También puede hacerse con menos cantidad de azúcar y mayor cantidad de especias; la idea es que la preparación quede completamente cubierta por la mezcla. La cocción debe ser lenta y sin mucha humedad, tanto en el horno como en la parrilla, aunque lo más indicado sería un ahumador.

Matambrillo Memphis

Ingredientes | 3 matambrillos (chicos) de cerdo. 130 gramos de rub Memphis (azúcar, canela, comino, coriandro, nuez moscada, pimienta, pimentón, chile y curry).

Procedimiento | Frotamos la mezcla por ambos lados del matambre y dejamos macerar unas horas. La humedad de la carne generará una especie de arenado. Llevamos a fuego lento en parrilla u horno, hasta dorar ambos lados. En el caso de usar horno, sería útil una rejilla para que no se pegue al fondo de la asadera. La preparación puede llevar sal a gusto o no, ya que las especias le darán un sabor muy particular. Una vez dorado, podemos servir y agregar limón si deseamos. Esta versión con mollejas fileteadas es muy interesante y tentadora.