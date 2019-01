Sin pena ni gloria: se conocieron los ganadores de los Globos de Oro 2019

Suele decirse que los Globos de Oro inauguran el año de premiaciones y permiten vislumbrar lo que ocurrirá en los Oscar. Otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Golden Globe Awards tuvieron este domingo su ceremonia número 76, que se desarrolló en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, con Andy Sandberg y Sandra Oh como anfitriones.

La gala comenzó con el tradicional monólogo a cargo de los conductores, que en esta oportunidad se mostraron amistosos con los homenajeados (lo tradicional es que se hagan chistes “incorrectos”, que los aludidos responden en forma más o menos ingeniosa) y celebraron la “diversidad” que parece respirarse en Hollywood en este momento. Tuvieron ocasión, sin embargo, de increpar a Jim Carrey por haberse ubicado en una de las mesas reservadas para elencos cinematográficos a pesar de estar nominado por su participación en un programa de televisión (como mejor actor en la serie Kidding, también nominada como mejor comedia o musical y que finalmente no obtuvo ningún premio), y de que este les devolviera la chanza retirándose de la mesa con su plato de comida a cuestas, para no dejar nada de su “sucio ADN” en el lugar. La actuación de los anfitriones, a pesar de las bromas, no fue descollante, y rápidamente quedaron opacados por la presencia de las estrellas invitadas a entregar los premios, y por algunos de los premiados. Aparecieron así Halle Berry, Harrison Ford, Dick Van Dyke, Jamie Lee Curtis, Idris Elba, Michael B Jordan, Lupita Nyong’o, Gary Oldman, Saoirse Ronan, Octavia Spencer, Ben Stiller, Catherine Zeta-Jones, Antonio Banderas, Emily Blunt, Bradley Cooper, Lady Gaga, Richard Gere, Nicole Kidman y Emma Stone, entre otros, pero los momentos más altos de la ceremonia corrieron por cuenta de los veteranos Carol Burnett y Jeff Bridges.

Burnett, un mito viviente de la televisión estadounidense, tuvo el privilegio de recibir un premio a la trayectoria que fue otorgado por primera vez y que, en adelante, llevará su nombre. El encargado de repasar la carrera de la actriz y conductora fue el actor Steve Carell. Luego de la presentación, la actriz, comediante y cantante de 85 años, que durante una década entre los 60 y 70 mantuvo al aire el exitoso The Carol Burnett Show, agradeció a Carell y dijo que siempre se había sentido fascinada por las películas, hasta que conoció la televisión y descubrió que también era posible conmover y entretener a las personas en el interior de sus hogares.

Bridges, por su parte, recibió el premio Cecil B DeMille a la trayectoria cinematográfica por toda su carrera y dio un discurso en el que celebró la vida y llamó a construir “un planeta sano para todos”.

Los premiados

El premio a mejor película dramática fue para Bohemian Rhapsody, la biopic dirigida por Bryan Singer y con la actuación protagónica de Rami Malek, también premiado como mejor actor. Malek encarna a un Freddy Mercury bastante menos sexualizado que el personaje que el cantante fabricó para sí mismo en vida, pero la obra tiene el atractivo de la música de Queen y de una manipulación de la información imprescindible para hacer de la vida de alguien un material rendidor desde el punto de vista dramático. Aspiraban también a ese galardón los films Black Panther (Ryan Coogler), BlacKkKlansman (Spike Lee), If Beale Street Could Talk (Barry Jenkins) y A Star Is Born (Bradley Cooper).

Como mejor actriz de película dramática fue elegida Glenn Close por su actuación en The Wife, dirigida por Björn Runge. Las otras actrices ternadas eran Lady Gaga (A Star is Born), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me) y Rosamund Pike (A Private War).

En el rubro mejor película cómica o musical ganó Green Book (dirigida por Peter Farrely), una historia antirracista que también obtuvo el premio a mejor guion (para Nick Vallelonga, Brian Currie y el propio Farrelly) y a mejor actor de reparto, otorgado a Mahershala Ali. El premio a mejor actriz de película cómica o musical fue para Olivia Colman, por The Favourite, mientras que su correspondiente masculino fue para Christian Bale por Vice.

Regina King (If Beale Street Could Talk), por su parte, ganó el premio a mejor actriz de reparto de película.

Otro premio previsible fue el de mejor dirección, otorgado a Alfonso Cuarón por Roma. La obra ganó además el premio a mejor película en lengua extranjera.

Entre las películas de animación resultó ganadora Spider-Man: Into the Spider-Verse, de los directores Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr y Rodney Rothman.

El premio a mejor banda sonora del año fue para Justin Hurwitz (First Man) y el de mejor canción original fue para Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt por el tema “Shallow” (A Star is Born).

En cuanto a las series, el premio a mejor serie dramática del año pasado fue para The Americans y la mejor actriz de serie dramática resultó ser Sandra Oh (Killing Eve). En cuanto al mejor actor de serie dramática, la elección recayó sobre Richard Madden por Bodyguard. Como mejor serie cómica o musical fue elegida The Kominsky Method, y Michael Douglas, su protagonista, resultó elegido mejor actor de serie cómica o musical. En ese mismo rubro, la ganadora femenina fue Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs. Maisel.

El premio a mejor serie limitada o película televisiva fue para American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. En esa categoría fue elegida como mejor actriz Patricia Arquette (Escape at Dannemora) y como mejor actor Darren Criss (American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace).

El galardón a mejor actriz de reparto en una serie, serie limitada o película televisiva fue para Patricia Clarkson por Sharp Objects y su correspondiente masculino fue para Ben Whishaw por A Very English Scandal.