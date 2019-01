El matutino El Observador publicó ayer que la senadora nacionalista Verónica Alonso incluyó hasta hace algunos meses en su currículum una maestría que en realidad no terminó, sino que está cursando. La legisladora corrigió el error el 13 de setiembre de 2017, cuatro días después de que el entonces vicepresidente Raúl Sendic presentó la renuncia a su cargo. La noticia causó preocupación en la interna del Partido Nacional, debido a que ya son varias las polémicas en las que se ha visto envuelta Alonso. “Evidentemente tiene algo parecido a Sendic, porque se manda una atrás de otra. Yo, la verdad, la veía como candidata a la vicepresidencia, pero ahora me parece que no duraría mucho más que Sendic”, opinó un dirigente nacionalista.

La líder de Esperanza Nacional salió a explicar por qué incluyó la maestría inconclusa en su currículum. “Cursé todas las materias, aprobé todos los exámenes y escribí la tesis completa. Es prácticamente como si hubiera hecho la maestría”. Consultada acerca del motivo por el cual no presentó la tesis, la legisladora dijo: “No conseguí nadie que quisiera imprimirme las copias. Desde hace algún tiempo, debido a una acusación falsa de un empresario, mi imagen entre las personas que se dedican al negocio de imprimir cosas no es muy buena. Prácticamente ya nadie me fía”. De todas maneras, Alonso opinó que “Dios tiene un plan para este país, que me incluye a mí. Y si Dios no quiso que entregue la tesis, por algo será”.