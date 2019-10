Usted no conoció el sexo en el mundo terrenal. ¿Eso cambió en ultratumba?

Sí, por suerte sí. Yo tenía miedo de que aquí fuera todo demasiado espiritual, pero hay lugar para todo. Es más, hay una app para conocer a otras personas muertas.

¿Y usted la usa?

¡Claro! Me divierto mucho. Lo único que me da miedo es encontrarme con Jesús (risas). Pero no creo que él la use, porque está muy metido en el rollo del amor espiritual.

Hablando de su hijo, ¿tuvo oportunidad de verlo?

Viene todos los domingos a almorzar. Yo intento que me pase el secreto para volver a la vida, pero él no me dice nada. La verdad es que estoy empezando a sospechar que todo eso de la resurrección es un mito.

¿Pero lo de la inmaculada concepción podría ser un mito también?

Me parece una pregunta impertinente. Hay cosas que no se le preguntan a una dama.