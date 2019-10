A usted se lo considera responsable de miles de muertes. ¿Tuvo problemas al llegar al más allá?

No, al contrario. Muchas personas que murieron de sobredosis se me acercaron a pedirme drogas. Ellos pensaban que, como ya estaban muertos, podían tomar todas las drogas que quisieran y no les iba a pasar nada, pero aún no encontré la forma de plantar cocaína acá.

¿Qué le hubiera gustado traerse de la Tierra?

Extraño mi fortuna.

¿Pero en ultratumba tiene posibilidad de gastarla?

No, pero en la Tierra tampoco. ¿Qué se piensa, que yo era un indigente? ¿Usted tiene idea de cuánto dinero llegué a acumular?

Bueno, perdón, no se ofenda.

No se preocupe. Estando muerto no puedo matar a nadie [risas].

Me quedo más tranquilo.

Tampoco tanto, mire que mis sicarios están bastante aburridos desde que yo morí. Cuidado.