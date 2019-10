El conflicto social que se disparó en Ecuador luego de que el gobierno retirara un subsidio a los combustibles ya provocó varias muertes de manifestantes que se oponían a la medida. La eliminación del subsidio fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para darle un préstamo al país. Una fuente del gobierno de Lenín Moreno reveló a la presa algunos detalles del acuerdo que hasta ahora eran secretos. “El FMI nos pidió que, como parte del ajuste, matáramos a un mínimo de 17 personas. Es complejo, porque, por otro lado, no estamos habilitados a matar a más de 20. Si nos quedamos cortos en la cifra el FMI no liberará el siguiente tramo del crédito, pero si nos pasamos, tampoco. Esa gente es muy cruel. ¿Por qué no nos dejan elegir en forma libre la cantidad de gente que estimemos conveniente?”, se quejó la fuente.

Desde el organismo multilateral de crédito confirmaron que se le impuso a Ecuador la cifra de entre 17 y 20 muertos. Un funcionario de alto rango explicó que el establecimiento de un mínimo y un máximo se dio “como consecuencia de enfrentamientos internos en la Junta Directiva”. “Hay algunos directivos que impulsan una línea dura y quieren que haya muchos muertos. Del otro lado están los directivos más humanos y bondadosos, quienes entienden que un ajuste impuesto por el FMI debe provocar muertos, pero tampoco pueden ser muchos. Es un equilibrio delicado”, declaró el jerarca.