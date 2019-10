Apuntes de campaña del 11 de octubre: Otra encuesta y la lógica de la polarización

(Hoy es 11 de octubre. Faltan 16 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer difundió una nueva encuesta sobre intención de voto para octubre Opción Consultores, la única empresa que (en su sondeo anterior) había registrado, en el tercer lugar de preferencias, un empate entre el Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA), ambos con 12%, y que ahora volvió a medir ese respaldo para los liderados por Guido Manini Ríos, pero ubicó al PC con dos puntos porcentuales menos. En los primeros lugares siguen, según Opción, el Frente Amplio (FA) con 33% y el Partido Nacional (PN) con 25%, ambos en ascenso. En el otro extremo, le adjudicó 2% al Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), 1% al Partido de la Gente, y la suma de 1,3% a un grupo de “otros”, que incluye al Partido Independiente (PI), Unidad Popular y el Partido Verde Animalista. La encuestadora informó que 7% de los consultados expresaron su intención de votar en blanco o anulado, y que 9% dijo que no sabía o no quiso contestar. La hipótesis de Opción sobre cómo votarán quienes aún no tienen una decisión definida le otorga, para octubre, 38% al FA, 29% al PN, 14% a CA, 12% al PC, 2% al PERI y 1% a los demás partidos.

La medición puede tener mayor o menor margen de error, pero el panorama general registrado por todas las encuestadoras consolida dos perspectivas: que habrá segunda vuelta con Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou como competidores, y que la representación parlamentaria que obtengan las listas de los demás candidatos será un dato relevante, no sólo con miras a las alianzas para el balotaje, sino también por la percepción que esas alianzas instalen entre los votantes sobre lo que sería el gobierno de cada uno de los dos principales contendientes.

En ese marco, es lógico que la atención de los medios de comunicación se vuelque cada vez más hacia Lacalle Pou y Martínez, con énfasis en todo lo que pueda interpretarse como un dato sobre sus eventuales desempeños en la presidencia de la República. Por lo tanto, fue una noticia destacada la visita del candidato nacionalista y sus asesores a la sede del PIT-CNT. Allí expusieron acerca de sus intenciones, con natural énfasis (dado el público) en lo referido a las política salarial, de empleo y de vivienda, a las empresas públicas y a las ocupaciones de lugares de trabajo.

También es lógico que Martínez y varios otros dirigentes oficialistas critiquen de modo creciente a Lacalle Pou en sus actividades de campaña. Así lo hicieron ayer, a propósito de la opinión personal del nacionalista sobre la posibilidad de que haya cupos para cursar algunas carreras universitarias.

La misma dinámica de polarización conduce a que los partidos con menor intención de voto tengan especial interés en realizar gestos que aumenten su visibilidad y les abran la posibilidad de un mejor desempeño. Algo de esto hay en el recurso de amparo presentado por el PI contra la publicación de determinadas notas en el portal de Presidencia de la República, más allá de la cuestión específica que lo motiva.

Hasta el lunes.