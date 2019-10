Ante el PIT-CNT, Luis Lacalle Pou y su equipo aseguraron que defenderán el salario real de los trabajadores

El candidato presidencial por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, participó ayer en el ciclo de conferencias con postulantes que organiza el PIT-CNT. Allí mostró coincidencias y diferencias con la central de trabajadores y, tras el encuentro, sostuvo que coincidió con la central sindical en “mantener el salario real y los puestos de trabajo”, aunque también resaltó las diferencias respecto de la ocupación de los lugares de trabajo como extensión del derecho de huelga.

En materia laboral, Lacalle Pou sostuvo que uno de los temas que más le preocupan es la pérdida de empleos. El nacionalista defendió la creación de un consejo técnico permanente que prevé su programa de gobierno, en el que estén las cámaras empresariales, el PIT-CNT y el gobierno, para que las partes “calibren equilibrios y desequilibrios que se dan en el país”. Luego aseguró: “Sin perjuicio de la equidistancia que pretende tener un gobierno encabezado por nosotros, también tenemos claro cuál es la parte más débil de la relación”.

Dijo que no sabía si tenía que “tatuarse” que mantendrá los Consejos de Salarios, algo que recordó que sostiene desde la campaña anterior. “Todavía hay dirigentes y gobernantes que dicen que vamos a dejar de convocar a los Consejos de Salarios. No es así. Pero sí hay que apostar a la sostenibilidad”, sostuvo. Dijo que hay que tener en cuenta los “descuelgues” para enfrentar algunas situaciones “excepcionales”, como puede ocurrir en zonas fronterizas con Argentina o Brasil, donde “es tan grande la diferencia económica, que a veces en seis meses no queda un almacén”. “Hay elementos que no deben ser una regla, sino una excepción, pero es necesario que tengamos la posibilidad de utilizarlos”, expresó.

Aseguró que está a favor de las medidas sindicales, que “son legítimas y constituyen un derecho”.“Lo que no creemos, y no comparto, es la ocupación, que vulnera dos derechos individuales: el derecho al trabajo y a la propiedad”, expresó.

Azucena Arbeleche: “Al contrario de lo que se cree, el Frente Amplio ha sido generador de grandes latifundios, debido a que cada vez se necesitan más hectáreas de campo para poder dedicarse a la producción agropecuaria. Esto se debe al aumento de la presión fiscal”.

Durante su intervención, Lacalle Pou también abordó el tema de las empresas públicas. Si bien sostuvo que “históricamente han tenido un rol fundamental”, cuestionó a la administración actual, ya que, dijo, “no es su fin ser una herramienta financiera para tapar el déficit del gobierno”. “Ahí se desvirtúa la función social”, puntualizó.

Luego se refirió a la vivienda y dijo que existe un déficit de cerca de 70.000 viviendas en el país, cifra que podría ascender a 85.000 en pocos años, por lo que se necesita una “política de shock” al respecto. “Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, y no nos vamos a amputar de la utilización de ningún recurso, [incluso] si tenemos que conversar con el SUNCA [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos] o con los que haya que conversar, porque no es un proceso de corto plazo, sino de diez o 12 años”, expresó.

En materia de relaciones internacionales, llamó a tener una mejor relación con Argentina y Brasil, “sabiendo que son países que fluctúan políticamente y tienen cambios radicales”, y “abrirnos del mundo”; según sostuvo, los productos uruguayos actualmente pagan 270 millones de dólares en aranceles.

Finalmente, se refirió a la ley de urgencia que pretende llevar adelante durante sus primeros días de gestión. Sostuvo que lo que hay detrás “es la valoración de los tiempos de la gente: no importa que las medidas sean buenas, sino que tienen que llegar a tiempo”. “Se usó 13 veces desde 1985, y seis en los gobiernos del Frente Amplio”, recordó. Opinó que tampoco se puede decir que es inconstitucional, como afirmaron dirigentes del Partido Socialista, “porque todavía no se conoce”.

Diego Escuder: “En 15 años en el plano bilateral, Uruguay únicamente logró celebrar un acuerdo con Chile. Las condiciones de acceso a mercados no mejoraron de forma significativa”.

Para su estudio, invitó al PIT-CNT a hacer propuestas para incluir en el contenido de esa norma: “Si mañana la central tiene aportes y considera que hay que avanzar en determinadas cosas y que es urgente, bienvenido sea. El país sin excluidos es desde el principio de un gobierno”.

Repercusiones

Tras la intervención de Lacalle Pou, el grueso de los asesores de Lacalle Pou desfilaron por la mesa principal: Mario Arizti (trabajo), Rodrigo Ferres (sector público), Azucena Arbeleche (economía), Juan Ignacio Buffa (agro), Diego Escuder (inserción internacional), Martín Lema (salud), Pablo da Silveira (educación), Pablo Bartol (políticas sociales) y Daniel Cafferatta (vivienda).

Rodrigo Ferres: “No puede ser que cobre lo mismo un trabajador que se esfuerza que otro que deja pasar las horas. Eso desmotiva y crea conflictos”.

Luego del encuentro, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, resaltó, en diálogo con la diaria, el hecho de que tanto Lacalle Pou como Daniel Martínez (Frente Amplio) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) hayan podido exponer junto a sus equipos, “con el respeto más absoluto de 300 dirigentes sindicales”, y “francamente respondieron las cosas que nos gustaron y las que no nos gustaron también”.

Sobre la exposición de Lacalle Pou, mencionó algunas diferencias, por ejemplo, la “dimensión” que se les da a las ocupaciones en los lugares de trabajo. “Se le da un tamaño que no tiene. El año pasado hubo 12 ocupaciones en 100.000 empresas posibles. A veces discutimos cosas como si fueran terminales, aunque no lo son”, expresó. Además se preguntó: “¿Antes del decreto no había ocupaciones?”. Por su parte, el secretario general de la central, Marcelo Abdala, sostuvo que el PIT-CNT tiene una “alta estima” de la ocupación como medida sindical que, ilustró, incluso sirvió para pelear contra la dictadura militar. “Nosotros sostenemos la primacía de los derechos sociales contra los derechos patrimoniales”, graficó.

Mario Arizti: “Velaremos para que el salario de los trabajadores no pierda poder adquisitivo. Hay instrumentos legales para que el Poder Ejecutivo vele por el poder de compra de los salarios”.

Por otra parte, Pereira destacó que, si bien la propuesta del candidato sobre la reducción de funcionarios (no reponer el 21% de las vacantes que no afecten servicios esenciales –seguridad pública– o sociales –salud pública–) “es bien diferente de la de Talvi” (que se proponía reducir al final del mandato la plantilla pública en 50.000 funcionarios), es necesario “cuidar y analizar cada vacante, a fin de que no se deterioren los servicios públicos”, y no plantear una reducción en términos genéricos.

Por su parte, Abdala discutió algunos de los puntos expuestos y sostuvo que a su juicio el país le falta “una dosis de mayor industrialización”. Según dijo, si el país se mantiene únicamente intercambiando “productos de materia prima por productos de punta en materia tecnológica, en algún momento vamos a tener problemas, y ahí aparecerán las dificultades del déficit fiscal y el endeudamiento”.

Al finalizar la charla, el candidato nacionalista invitó a las autoridades del PIT-CNT a una audiencia con Presidencia en caso de ganar el balotaje en noviembre.