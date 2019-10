La película Guasón se transformó en un verdadero fenómeno de público a nivel global, aunque en lo que tiene que ver con la crítica las opiniones están divididas. De todas maneras, existe un consenso casi universal acerca de las virtudes de la cinta a la hora de construir el personaje. “El Guasón de Joaquin Phoenix es algo más que un villano de historietas: es una ingeniosa metáfora sobre la violencia que existe en la sociedad actual, encarnada en un personaje completamente aterrador, casi tan cínico, cruel y despiadado como un usuario de redes sociales,” escribió un crítico de The New York Times.

Phoenix reconoció que para construir el personaje consideró la posibilidad de inspirarse en algunos usuarios de Twitter y Facebook, pero finalmente desistió de la idea debido a que “por más que el Guasón sea un villano, tiene un costado humano, cosa que la gente que se dedica a insultar en las redes sociales no tiene. Si me basaba en ellos el resultado iba a ser muy poco creíble, porque, más allá de lo que pasa en internet, en el mundo real la gente no se cruza con seres humanos de carne y hueso tan perversos”.

Esta percepción es compartida por los propios trolls y haters que habitan en internet. “Después de ver Guasón cambié mi nombre en redes por GuasónXXX, porque me sentí muy identificado con su maldad. Pero enseguida me empezaron a hostigar y a burlarse de mí, creo que porque a muchos les pareció que era algo así como identificarme con Bambi”, escribió un usuario de Twitter.