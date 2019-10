El fin de semana se llevó a cabo el Día del Patrimonio, que en esta ocasión estuvo dedicado a la música uruguaya, y más concretamente a la figura de Amalia de la Vega. Los organizadores consideraron que la convocatoria fue “muy buena”, aunque reconocieron que hubo algunas quejas. “Mucha gente estaba interesada en visitar la Mediocridad Uruguaya, y preguntaron por todos lados dónde podían verla. Tuvimos que decirles que no sabíamos bien, y alguno que otro se enojó”, explicó un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

Una persona que estaba paseando por 18 de Julio el domingo de tarde dijo que esta no es la primera vez que le pasa algo así. “Es todos los años lo mismo. La vez pasada quise visitar la Tendencia Amortiguadora, y nadie me supo decir dónde estaba. Este año quería ver la Falsa Humildad al Compararse con los Argentinos y no la encuentro por ningún lado”. Otra persona que deambulaba por la Estación Central de AFE contó que en la edición 2014 del Día del Patrimonio “me pasé buscando por todos lados la Costumbre de Hacer Todo a Último Momento, pero no hubo caso”. “A mí no me interesa para nada visitar edificios que son más o menos iguales que los que hay en otras partes del mundo, yo quiero visitar algo que realmente sea patrimonio uruguayo, pero las autoridades claramente no saben organizar este tipo de eventos”, agregó el entrevistado.