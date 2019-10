La Suprema Corte de Justicia rechazó por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad que presentó la defensa del candidato presidencial de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, para evitar comparecer ante la Justicia. El ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas calificó el fallo de “muy negativo”, aunque no porque ahora esté obligado a asistir al juzgado. “Cuando yo planteé que la Ley 19.923 [que reformó el CPP] era inconstitucional, lo dije como algo bueno, porque si una ley tiene la capacidad de apartarse de las normas impuestas por el poder civil, entonces tiene que ser una ley confiable”. Manini Ríos reconoció sentirte “muy decepcionado” por la confirmación de que la norma no viola la Constitución. “Es un momento doloroso, pero por suerte, o por desgracia, estoy acostumbrado a que me decepcionen”.

La democracia

Quien también salió a aclarar unos dichos suyos fue el ex presidente Julio María Sanguinetti, quien había sugerido que deberían evaluarse las posturas de CA con respecto a la democracia. “Mi preocupación no es que Manini Ríos sea poco demócrata, sino lo contrario, es decir, que tenga un excesivo apego a las instituciones republicanas, porque en ese caso dejaría en evidencia el perfil derechista que aún tiene el Partido Colorado”, explicó el líder colorado.