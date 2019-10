La Justicia le dio la razón al Partido Independiente (PI) en su reclamo contra el Poder Ejecutivo por la publicación en el portal web de Presidencia de unas declaraciones de Ernesto Murro sobre asuntos relacionados con la campaña electoral. El fallo judicial obliga a Presidencia a bajar la publicación y a abstenerse de intervenir en temas de campaña. El senador y líder del PI, Pablo Mieres, consideró que se trata de “una muy buena noticia para la tradición republicana del Uruguay”, y destacó además que “a nivel personal, yo interpreto el fallo como una nueva prueba de que tengo que abandonar la política y volver a la abogacía, que es la carrera que estudié”. Mieres había declarado hace unos días que le costaba verse como candidato a la presidencia luego de las próximas elecciones.“Mi éxito en los tribunales es inversamente proporcional a mi éxito en la política; hay que saber escuchar los mensajes del destino”, reflexionó el legislador independiente.

Con respecto a qué rama del derecho le gustaría ejercer, Mieres explicó que “las materias civil, penal e incluso laboral se prestan mucho para los enfrentamientos y las posturas inflexibles, y eso no me gusta mucho. Creo que me costaría mucho no reconocer que el abogado de la otra parte tiene un poco de razón, y que no todo es blanco y negro”. “Quizás me dedique al derecho canónico, porque es un área en la que no es tan importante cuál de las partes tiene la razón, ya que, en última instancia, es Dios quien tiene razón”.