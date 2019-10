Las encuestas siguen dándole una intención de voto muy magra al Partido Independiente (PI). Los liderados por Pablo Mieres aparecen lejos de los cuatro primeros puestos y alternando posiciones con los partidos que marcan aproximadamente 1% en las mediciones. El candidato presidencial del PI reconoció que se enfrenta a una votación “complicada” y que, de hecho, ya se está preparando para convivir por los próximos cinco años con un legislador imaginario. “Mi psicólogo me alertó que si ni siquiera consigo sacar un diputado, es probable que mi imaginación cree uno. De todas maneras, me aclaró que es un fenómeno perfectamente normal, que se genera ante las situaciones de extrema soledad”.

Mieres relató que ya tuvo sus primeros contactos con su legislador imaginario. “El otro día, durante una reunión partidaria, le dije a uno de nuestros candidatos a diputado que tenía toda la fe del mundo en él y que su banca estaba prácticamente asegurada. Mis compañeros me miraban raro, hasta que en un momento me cortaron y me dijeron que estaba hablando solo”.

En el PI reconocen que la situación del candidato a la presidencia causa “preocupación”. “Si es sólo un legislador imaginario, no hay problema. El tema es que si empieza a inventarse dos, tres o cuatro, ya sería peligroso, sobre todo porque, si uno de ellos no es mujer, nos exponemos a sanciones”, declaró un dirigente independiente.