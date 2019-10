Representante de los trabajadores en el BPS: “es preocupante escuchar que no hay déficit de la Caja Militar”

Las declaraciones que hizo el candidato blanco Luis Lacalle Pou el miércoles en ADM acerca de las pasividades militares comenzaron a generar polémica. Concretamente, el ex senador nacionalistas respondió, ante una pregunta del público vinculada a la presencia de Cabildo Abierto en la coalición opositora, que la relación la relación entre activos y pasivos en las Fuerzas Armadas “ha variado sustancialmente”. “Entonces, no me hablen de déficit de la Caja Militar porque no es cierto, es mentira, es el presupuesto que el Uruguay le asigna a las Fuerzas Armadas y de allí surgen los salarios, equipamiento, funcionamiento, instrumento y, aparte, los retiros de los militares””,

El representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Ramón Ruiz, compartió en sus redes una nota del portal Ecos que recogía esos dichos de Lacalle Pou y respondió: “es preocupante escuchar que no hay déficit de la Caja Militar, por parte de los mismos sectores que permanentemente machacan contra el BPS. ¿En qué reforma están pensando?”.

Ruiz advirtió que una reforma de la seguridad social no debería estar centrada “en los trabajadores y jubilados más vulnerables”. “Son los sectores que en su programa de gobierno dicen que la Ley de flexibilización de 2008, que benefició a la población más vulnerable y especialmente a las mujeres, es lo que "desestabilizó" el sistema”, argumentó. .

Y luego agregó: “Se defienden privilegios del sector militar, pero sí se cuestiona aquella Ley acordada en un Diálogo Social que permitió dar cobertura a quienes más lo necesitan”. También cuestionó que Lacalle Pou haya sido el único candidato que no participó en una actividad sobre seguridad social que se organizó en el Paraninfo por parte de las tres Representaciones Sociales en el BPS.