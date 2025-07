El Departamento de Estatales y Municipales del PIT-CNT presentó los lineamientos estratégicos de las ramas de la actividad pública, en el marco del presupuesto nacional. La actividad contó con la participación del subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Hugo Barreto.

El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, se refirió en rueda de prensa a la convocatoria del gobierno a la primera reunión del Consejo Superior de Negociación Colectiva para el sector público para el día 23 de julio. En ese ámbito, el gobierno planteará los lineamientos “de lo que será el presupuesto nacional”, sostuvo.

El dirigente señaló que, “por las reuniones preliminares y lo que hemos averiguado, nos estamos poniendo algo nerviosos, porque vemos que el gobierno viene con un planteo que es demasiado austero”, y no estaría orientado a “corregir” los “recortes y ajustes planteados y concretados durante el gobierno anterior, en materia de ingreso personal, de salario y mejoramiento de las condiciones de trabajo”.

En ese marco, se realizó la actividad, con el objetivo de “hacer una puesta en común de las diferentes ramas de actividad que participamos en el presupuesto, tanto del gobierno central como de las empresas públicas, servicios descentralizados, a la enseñanza en todas sus modalidades y al Poder Judicial”. Indicó que la próxima semana tendrán lugar algunas reuniones, ya que, “aparte de la negociación, acompañaremos con movilizaciones todo el proceso que se lleve adelante en el Consejo Superior, pero también en lo que tiene que ver con cada una de las ramas de actividad”.

López señaló que ven como un “antecedente” los lineamientos salariales del sector privado, ya que entienden que lo planteado por el gobierno no cumple “del todo” con los compromisos asumidos en campaña. “Lo que se dijo fue que no iba a haber pérdida del salario real, y no se asegura eso para la totalidad de los trabajadores”, sostuvo.

El secretario general dijo que la central sindical y COFE no solo quieren mantener el salario real, sino que también el salario acompañe el crecimiento de la economía. En ese sentido, reafirmó, “en las pautas salariales del sector privado eso no está asegurado para la totalidad de los trabajadores, y nuevamente da la sensación de que la riqueza se va a seguir acumulando, y no en el lado que pretendemos, que es el de los trabajadores”.

Con respecto de la proyección de crecimiento del salario real que consideran que tendrían que recibir los trabajadores, sostuvo que, “si el gobierno plantea que en dos años –que es básicamente lo que se ha planteado para la actividad privada– se establecerá un crecimiento del 4,5% del PBI, pretendemos que los salarios por lo menos acompañen la masa salarial y acompañe ese crecimiento”.

De acuerdo a las estimaciones del Pit-Cnt, afirmó que el único sector que, si no hay ninguna dificultad en materia de la inflación, puede llegar a recuperar salario, es la franja 1, que contempla a los trabajadores que ganan hasta 38.950 pesos. Sin embargo, sostuvo que “la franja 2, que va desde 38.951 hasta 165.229 pesos, no acompañaría el crecimiento de la economía”.