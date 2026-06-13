Río Negro registró el mayor índice de desempleo entre febrero y abril

Artigas, Treinta y Tres y Paysandú también tuvieron cifras de dos dígitos en el mismo período; en el otro extremo, a influjo de la temporada turística, Maldonado marcó el número bajo de desempleo.

Con un 13,0%, Río Negro fue el departamento que registró el índice de desempleo más alto, de acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato corresponde al período entre febrero y abril de este año.

En segundo lugar se posicionaron Artigas y Treinta y Tres, con una tasa de desempleo de 10,4% cada uno, mientras que en el tercer puesto se ubicó Paysandú, con un indicador de 10,2%. En el otro extremo, Maldonado registró el índice de desempleo más bajo, con un 3,6% (este dato todavía refleja el impacto de la temporada turística en el mercado laboral. Montevideo, en tanto, registró una tasa de desempleo de 7,8%. El promedio nacional fue de 7,5%.

En cuanto a los niveles de actividad y de empleo, el departamento que registró los mejores números también fue Maldonado, con un 69,6% y un 67,1%, respectivamente. En el segundo lugar se situó Soriano, que marcó un 69,5% de actividad y un 65,3% de empleo. En la tercera plaza se ubicó Flores, con un 66,8% y un 64,5%.

Por otra parte, con respecto a la categoría de “no registro a la seguridad social” -es decir, la informalidad-, Rivera registró el número más alto, al alcanzar el 47%. Cerro Largo se ubicó segundo, con un 42,4%, mientras que Tacuarembó se posicionó en el tercer puesto, con un 36,1%. En cambio, Florida marcó un 12,2%, la cifra más baja del país. En la capital, la informalidad se situó en 15,4%. El promedio nacional fue de 21,9%.