Comisión de Trabajo de Diputados convocará a cámaras de la pesca por condiciones laborales de trabajadores extranjeros

Los legisladores recibieron a una delegación del Centro de Maquinistas Navales que planteó un conjunto de reclamos vinculados al sector.

Una delegación del Centro de Maquinistas Navales compareció este miércoles ante la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para exponer sobre las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros en el sector de la pesca. En ese marco, la delegación informó sobre los permisos, las autorizaciones y las titulaciones marítimas uruguayas que se aprueban para las embarcaciones extranjeras.

Facundo Montaña, dirigente del Centro de Maquinistas Navales, dijo a la diaria que, según lo conversado con los legisladores, la comisión también convocará a las cámaras empresariales del sector “para dialogar acerca de todos estos temas”. Apuntó, además, que próximamente se reunirán con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian, dijo a la diaria que en la instancia parlamentaria “los reclamos fueron recibidos” y señaló que hubo acuerdo entre los legisladores para enviar la versión taquigráfica de la sesión a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Relaciones Exteriores.

Asimismo, el Centro de Maquinistas Navales está evaluando denunciar a la Prefectura el próximo jueves ante la Fiscalía General de la Nación por la situación de las habilitaciones y los permisos de los trabajadores y las embarcaciones. La presentación o no de la denuncia depende de las respuestas que comunique el comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, a quien ya se le trasladaron los reclamos.

“Depende de su respuesta, [prevista] para el miércoles 17, si el día jueves 18 se presenta la denuncia o no ante Fiscalía. En el caso de que sea negativa a dar solución a los planteos realizados, también se ejecutarán diversas acciones gremiales”, adelantó el dirigente del Centro de Maquinistas Navales.

En tanto, la vicepresidenta de la comisión, la diputada del Frente Amplio Sol Maneiro, dijo a la diaria que “los trabajadores navales vinieron a la comisión para presentar una serie de denuncias que vamos a analizar con mucho cuidado y responsabilidad” “Son temas que preocupan a la Comisión y a los que vamos a dar seguimiento”, expresó.