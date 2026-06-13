Asamblea de AEBU aprobó el preacuerdo alcanzado con el gobierno para el sector de la banca oficial

Se trata del paso previo para la firma de un nuevo convenio colectivo que, entre otras cosas, incluye el mantenimiento del salario real y la regulación del teletrabajo.

El sector de la banca oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) realizó este sábado una asamblea para analizar el preacuerdo alcanzado entre los dirigentes del gremio y las autoridades del gobierno, en el marco de la negociación de un convenio colectivo que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

El Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU presentó a los trabajadores las características del preacuerdo, que incluye el mantenimiento del salario real, la regulación del teletrabajo, la creación de ámbitos bipartitos para la evaluación de estructuras y dotaciones y la ampliación de derechos vinculados a cuidados, género, paternidades y familias no gestantes.

Joaquín Santa Cruz, dirigente del sector de la banca oficial de AEBU, dijo a la diaria que en la asamblea participaron unos 1.000 trabajadores. Señaló que el preacuerdo fue aprobado por mayoría, luego de una decena de intervenciones de afiliados al gremio.

Así las cosas, el próximo lunes AEBU le comunicará al Poder Ejecutivo que el preacuerdo fue aprobado en asamblea -máximo órgano de resolución del sindicato-, lo cual permitirá que se defina un día y una hora para la firma definitiva del convenio colectivo entre las partes. El acuerdo entrará en vigencia una vez que se celebre la firma.