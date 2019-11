Apuntes de campaña del 14 de noviembre: Un debate más picante pero menos claro

(Hoy es 14 de noviembre. Faltan 10 días para la segunda vuelta).

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

El segundo debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez tuvo pasajes muy distintos entre sí, y es difícil interpretar qué impresión general les puede haber dejado a quienes lo siguieron, porque los dos hablaron de una cantidad quizá excesiva de temas, y oscilaron entre las exposiciones por carriles separados (sobre todo en los primeros bloques temáticos, a tal punto que hubo que recordarles cuál era la dinámica prevista) y los intercambios intensos, con cuestionamientos directos que a menudo quedaron sin respuesta. A la vez, cada uno de ellos dejó, con algunas intervenciones, flancos que el otro no aprovechó.

En ese marco, se puede anotar que quizá algunas omisiones llamativas se explican por las prioridades de cada uno en esta etapa. Por ejemplo, Martínez no mencionó a Guido Manini Ríos, y parece probable que no haya querido ofender a personas que votaron en la primera vuelta a Cabildo Abierto, y que quiere que ahora lo voten a él. Lacalle Pou evitó menciones directas a episodios como el que llevó a que Raúl Sendic renunciara a la vicepresidencia, probablemente porque sabía que eso le daba posibilidades a su adversario de contraatacar con denuncias de corrupción contra figuras del Partido Nacional.

Aunque se critica mucho el diseño de las campañas políticas con criterios publicitarios, los dos tuvieron dificultades para sintetizar, en forma sencilla, varios de los muy numerosos y complejos asuntos abordados, y no hubo demasiadas frases memorables que definieran las propuestas en pugna.

Según las encuestas sobre intención de voto para el 24 de este mes, Martínez era el que tenía más necesidad de ganar preferencias, y es poco probable que anoche haya avanzado mucho en ese sentido. Por lo tanto, sus esperanzas siguen libradas a lo que logren los dirigentes y militantes frenteamplistas en sus recorridas por el país, con mensajes diversificados.

El debate y la cercanía del balotaje no deberían llevar a que pasen inadvertidas dos noticias de importancia para lo que vendrá después. La primera es que la compañera de fórmula de Lacalle Pou, Beatriz Argimón, reiteró que no habrá, antes del balotaje, ningún anuncio sobre contenidos del proyecto de ley de urgente consideración que el candidato nacionalista se propone enviar rápidamente, si gana, al Parlamento. Argimón aseguró, sin embargo, que están asegurados los votos a ese proyecto de los partidos que apoyan a Lacalle Pou, y esto no es fácil de comprender si, como se ha reiterado, ni siquiera comenzaron las discusiones al respecto.

La otra noticia significativa fue la explicitación de diferencias, dentro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, acerca de la campaña de videos a favor del Frente Amplio lanzada por la central sindical. Las disidencias fueron expresadas por sindicatos ubicados en una línea de confrontación más dura con los gobiernos frenteamplistas, y esto no fue sorprendente. Quizá lo relevante fue que no hubiera disidencias por parte del ala más “moderada”.

Hasta mañana.