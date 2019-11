Sobre el final de su actuación del sábado en el Antel Arena, el músico Andrés Calamaro encendió un cigarrillo de marihuana en pleno escenario. A raíz del incidente, desde el Ministerio de Salud Pública decidieron multar al estadio. Consultado al respecto, el músico argentino declaró: “Que me critiquen por fumar marihuana es una macana, y multarme por lo que hago en el escenario huele a dinosaurio”. “De todas maneras, esto hay que pensarlo de veras, y la reflexión traerá inflexión”, agregó.

Calamaro no adelantó si se hará cargo de la multa. “La sanción al Antel Arena es una pena, pero yo vivo de mi trabajo y vivir me da trabajo, porque para el que trabaja toda la vida, el trabajo es todo en la vida”. El músico aclaró, de todas maneras, que no tiene nada “en contra del pueblo uruguayo, que es bello como un papagayo”. Su problema, aclaró, es con las autoridades. “Me persigue la burocracia, la cosa tiene su gracia”. También dijo estar convencido de que volverá a tocar a Uruguay: “Regresaré al Antel Arena; si no, moriré de pena”.