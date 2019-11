A pocos días del balotaje, Daniel Martínez se vio envuelto en una polémica con José Mujica a raíz de los dichos del primero acerca de que el programa del Frente Amplio es “una guía” para el presidente, pero que no lo mandata. El ex presidente replicó afirmando que un presidente no puede hacer “un carajo” sin el apoyo de su fuerza política. Un directivo de un canal de televisión reconoció que hubo “conversaciones informales” entre personas allegadas a Martínez y a Mujica para que ambos protagonicen un debate televisivo. “El último debate entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez fue un poco más picante que el anterior, pero tampoco fue gran cosa. Un debate entre dos líderes que están enfrentados de verdad, como Mujica y Martínez, seguramente sería mucho más intenso. De todas maneras, aún estamos en conversaciones”, explicó el directivo.

En el FA la idea del debate aún no convence. “Está claro que son dos liderazgos compitiendo entre sí, pero no hay que olvidar que Martínez es nuestro candidato a la presidencia. Si Mujica lo destroza, como seguramente pase, sería su estocada final”, opinó un integrante de la Mesa Política frentista. Varios dirigentes oficialistas coinciden en que el carácter “imprevisible” de Mujica vuelve un posible debate algo “peligroso”. “Imaginate si le da por contar anécdotas sobre alguna vez que fueron a mear y Martínez no se animó, o algo por el estilo. Yo preferiría un segundo debate con Lacalle Pou”, reconoció uno de estos dirigentes.