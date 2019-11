Hoy se llevará a cabo el debate presidencial obligatorio entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. Según explicaron desde la Corte Electoral (CE), las principales diferencias con respecto al debate de octubre son que habrá momentos de intercambio entre candidatos y que ambos podrán mirar Netflix en su celular. “Nosotros confiamos en que el debate se desarrollará en un marco de respeto y sobriedad republicana, o sea que va a ser muy aburrido. Nos pareció oportuno permitirles que miren series en su celular, primero porque vienen muy cansados de la campaña, pero además porque existe el riesgo de que se duerman mientras habla su competidor”, declaró un ministro de la CE. Los candidatos no podrán ver Netflix en cualquier momento, sino solamente cuando está hablando su oponente. “Tuvimos que especificar este punto, porque sabemos que muchas intervenciones de los candidatos están prácticamente memorizadas, así que perfectamente podrían hacerlas mientras miran algo en su celular”, dijo.

Las autoridades electorales recomendaron a los candidatos “evaluar cuidadosamente qué programa van a empezar a ver”. Es que si se tiene en cuenta que el debate dura dos horas, cada uno de los presidenciables podrá ver un capítulo de The Crown, por ejemplo, que dura una hora, pero no la película de Breaking Bad. “No queremos candidatos nerviosos o distraídos porque no les va a dar el tiempo de terminar una película. Que miren una serie y el resto del tiempo se concentren en lo suyo”, declaró el ministro consultado.