Tras la baja votación que obtuvo en las elecciones de octubre, Edgardo Novick decidió hacer una autocrítica acerca de su estrategia política con el objetivo de “corregir el rumbo”. “El año que viene voy a enlistarme en el Ejército, en donde espero hacer una gran carrera que me lleve a convertirme primero en soldado, luego en oficial y finalmente en candidato a la presidencia de la República”, explicó el líder del Partido de la Gente. Novick considera que el descenso de personas que lo votaron y el ascenso de Cabildo Abierto (CA), el partido del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, están relacionados. “Yo siempre creí que mi experiencia como empresario iba a lograr convencer a la gente, pero evidentemente el pueblo piensa que manejar un país no es como manejar una empresa, sino más bien un cuartel. Y bueno, hay que saber escuchar al pueblo”.

No obstante, Novick aclaró que su incursión en la carrera militar no es sólo una estrategia para avanzar en la política. “Yo siempre me vi a mí mismo como una persona firme, determinada, sin miedo y dispuesta a hacer lo que haga falta para defender a mi patria, pero cuando escucho a la gente que logró juntar Manini Ríos en CA la verdad que me doy cuenta de que me falta mucho. Espero que el Ejército me inculque valores cívicos más fuertes que los que tengo, y de paso que me ayude a adelgazar un poco, porque estoy seguro de que es otra de las cosas que me faltaron para llegar a la presidencia”.