El senador electo por Todo por el Pueblo (Partido Nacional) Juan Sartori se reunió ayer con Luis Lacalle Pou, en el marco de la ronda de encuentros del candidato más votado en el balotaje con los principales líderes de los partidos que integran la coalición multicolor. A la salida del encuentro, Sartori reconoció ante la prensa que le gustaría tener algún cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Le manifesté al presidente electo mi voluntad de ocupar la embajada uruguaya en Aruba. Él me dijo que estaba casi seguro de que en Aruba no había embajada uruguaya, lo que me pareció muy lamentable, porque en esa isla se dan cita los hombres de negocios más poderosos del mundo para tomar Dom Perignon en la playa, y nuestro país no puede darse el lujo de no tener un representante en esos encuentros. Modestamente creo que soy el hombre indicado para ello”.

Sartori se comprometió a enviarle a Lacalle Pou un proyecto para instalar una embajada en Aruba. “Estamos haciendo un trabajo muy serio con técnicos de varios ámbitos. Aún falta ajustar algunos detalles, pero lo que está decidido es que la embajada va a tener una piscina olímpica, un sauna con piedras traídas de Finlandia, y una pista de aterrizaje para que el embajador de turno pueda volar en lugar de viajar en barco cuando el mar está muy picado, porque sería un desperdicio que el personal diplomático terminara vomitando la langosta que se servirá a diario”, declaró el senador electo.