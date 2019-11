El partido político fundado por Guido Manini Ríos acumuló un número de escándalos inusitado para una formación tan joven. El último de ellos se conoció la semana pasada, y está relacionado con un convencional de Cabildo Abierto (CA) del departamento de Rocha que publicó hace meses en Facebook una convocatoria para formar “escuadrones de la muerte”. Manini Ríos declaró que “por suerte en CA hay mucha gente problemática, porque eso quiere decir que mi plan de imitar al flautista de Hamelín y juntar a todos los ultraderechistas de Uruguay para ahogarlos en el río está dando resultado”.

El ex candidato a la presidencia explicó que este era “desde el principio” el objetivo que se perseguía con la creación de CA. “Desde hace un tiempo estaba preocupado por la cantidad de gente de este tipo que hay en Uruguay, y un día, haciendo zapping, encontré una película sobre el flautista de Hamelín. Ahí me iluminé y empecé a diseñar mi estrategia, que por suerte me dio muy buenos resultados. Los ultraderechistas se me pegan como moscas. Una vez que los haya encantado con la música de mi discurso voy a hacer que me sigan hasta el Río de la Plata, y después de eso nunca más sabremos de ellos”.

Manini Ríos aclaró que esta es sólo la primera parte del plan. “Una vez que me haya librado de todos estos ultraderechistas de Facebook que no sirven para nada, voy a empezar a formar ultraderechistas de verdad, en los cuarteles. Con ellos es con los que voy a ordenar el Uruguay”.